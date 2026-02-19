“Nessun accordo sui punti chiave, il nodo territori resta irrisolto” dice Zelensky, così come sulla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La parte ucraina e quella russa hanno definito “sostanziali” e “professionali” i nuovi negoziati ma si è trattato, comunque, di colloqui "difficili". Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 113 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, di cui 50 nella regione di Bryansk
Nulla di fatto ai colloqui trilaterali di Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa. “Nessun accordo sui punti chiave, il nodo territori resta irrisolto” dice Zelensky, così come sulla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La parte ucraina e quella russa hanno definito “sostanziali” e “professionali” i nuovi negoziati ma si è trattato, comunque, di colloqui "difficili". I consiglieri di Germania, Francia, Regno Unito e Italia erano presenti nella città svizzera per consultazioni parallele con le delegazioni ucraina e americana. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 113 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, di cui 50 nella regione di Bryansk. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. I ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, esprimono la contrarietà del governo alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sei atleti russi e quattro atleti bielorussi con l'esibizione dei propri emblemi nazionali, inno compreso.
Zelensky: "Per ora i risultati dei colloqui sono insufficienti"
"Oggi abbiamo parlato approfonditamente più volte con il nostro team durante i negoziati a Ginevra. C'è stato un secondo giorno di incontri, sia in formato a tre che in altri formati. L'Ucraina è interessata a raggiungere risultati. Ad oggi, non possiamo dire che il risultato sia sufficiente". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ripreso dalla testata online Ukrainska Pravda.
Lavrov: "Zelensky non vuole la pace, a giudicare da ciò che ha fatto a Monaco"
"Le recenti dichiarazioni di Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco indicano che non desidera la pace". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, scrive Ria Novosti. "Quello che Zelensky ha fatto a Monaco probabilmente non ha nemmeno bisogno di commenti. Chiunque ascolti o legga ciò che ha detto sarà convinto che quest'uomo non vuole la pace. Lo ha dichiarato pubblicamente", ha precisato il ministro russo in un'intervista ad Al Arabiya. Il capo del ministero degli Esteri russo ha ricordato le precedenti dichiarazioni di Zelensky, in cui si riferiva alle persone che vivono nel Donbass come "creature". Lavrov ha anche sottolineato che in una delle sue interviste, il leader ucraino ha invitato i cittadini che si sentono parte della cultura russa a "perdersi in Russia".
Zelensky: "Speriamo che i prossimi negoziati si svolgano questo mese"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di auspicare che il prossimo incontro delle delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia si tenga questo mese: lo riporta Ukrinform. "Ad oggi, non possiamo dire che il risultato sia sufficiente. I rappresentanti militari hanno discusso alcune questioni in modo serio e sostanziale. Tuttavia, le delicate questioni politiche, le questioni relative a possibili compromessi e il necessario incontro tra i leader non sono ancora stati sufficientemente elaborati. Contiamo sul prossimo incontro, e sarebbe opportuno che si svolgesse a febbraio", ha affermato Zelensky secondo l'agenzia di stampa ucraina.
Trump aggiornato da Witkoff e Kushner su Iran e Russia-Ucraina
Donald Trump ha avuto un colloquio con Steve Witkoff e Jared Kushner ed è stato informato sui negoziati sul nucleare con l'Iran, quelli su Russia-Ucraina e sulla riunione del Consiglio per la Pace di Gaza che si terrà oggi. Lo riferisce Axios.