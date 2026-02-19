Nulla di fatto ai colloqui trilaterali di Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa. “Nessun accordo sui punti chiave, il nodo territori resta irrisolto” dice Zelensky, così come sulla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La parte ucraina e quella russa hanno definito “sostanziali” e “professionali” i nuovi negoziati ma si è trattato, comunque, di colloqui "difficili". I consiglieri di Germania, Francia, Regno Unito e Italia erano presenti nella città svizzera per consultazioni parallele con le delegazioni ucraina e americana. Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 113 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, di cui 50 nella regione di Bryansk. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. I ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, esprimono la contrarietà del governo alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sei atleti russi e quattro atleti bielorussi con l'esibizione dei propri emblemi nazionali, inno compreso.

