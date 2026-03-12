Ad annunciarlo è stato lo stesso Redzepi su Instagram. "Dopo oltre due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare che i nostri straordinari leader accompagnino il locale nel suo prossimo capitolo", ha detto

René Redzepi si dimette. Dopo le accuse di abusi sui dipendenti emerse nei giorni scorsi, lo chef stellato danese ha deciso di lasciare la gestione del pop-up del Noma a Los Angeles. La residenza del celebre ristorante, inaugurata nella città californiana, continuerà per altri 15 giorni, ma senza la presenza dello chef. Considerato uno dei migliori cuochi al mondo, inventore della cosiddetta "nuova cucina nordica", Redzepi ha annunciato la decisione con una storia su Instagram, rivolgendosi commosso ai dipendenti riuniti in sala prima dell'apertura. "Dopo oltre due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare che i nostri straordinari leader accompagnino il locale nel suo prossimo capitolo", ha detto.