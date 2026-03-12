Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, lo chef René Redzepi si dimette dopo le accuse di abusi: "Non guiderà il Noma"

Mondo
©IPA/Fotogramma

Ad annunciarlo è stato lo stesso Redzepi su Instagram. "Dopo oltre due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare che i nostri straordinari leader accompagnino il locale nel suo prossimo capitolo", ha detto

ascolta articolo

René Redzepi si dimette. Dopo le accuse di abusi sui dipendenti emerse nei giorni scorsi, lo chef stellato danese ha deciso di lasciare la gestione del pop-up del Noma a Los Angeles. La residenza del celebre ristorante, inaugurata nella città californiana, continuerà per altri 15 giorni, ma senza la presenza dello chef. Considerato uno dei migliori cuochi al mondo, inventore della cosiddetta "nuova cucina nordica", Redzepi ha annunciato la decisione con una storia su Instagram, rivolgendosi commosso ai dipendenti riuniti in sala prima dell'apertura. "Dopo oltre due decenni passati a costruire e guidare questo ristorante, ho deciso di fare un passo indietro e lasciare che i nostri straordinari leader accompagnino il locale nel suo prossimo capitolo", ha detto.  

©IPA/Fotogramma

Le dimissioni di Redzepi

Lo chef danese è finito al centro delle polemiche a seguito di un'inchiesta del The New York Times, in cui decine di ex dipendenti riferivano di aver subito o assistito a maltrattamenti fisici e psicologici nella cucina del Noma a Copenaghen, oggi chiuso. La residenza temporanea di Los Angeles è uno dei progetti itineranti con cui il ristorante continua la sua attività dopo la chiusura della sede storica. Ai piedi della villa del quartiere losangelino di Silverlake, affittata per l'occasione, durante la giornata ci sono state proteste organizzate da Jason Ignacio White, che è stato il responsabile delle agitazioni al Noma, e dall'associazione One fair wage.  

Leggi anche

Napoli, abusa di una minore ricoverata: operatore sanitario arrestato

Mondo: Ultime notizie

Iran, esperti Usa: ecco i 5 possibili scenari per la fine della guerra

Mondo

"La guerra con l'Iran finirà presto”, ne è sicuro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump....

Iranian flag at the Taleghani Park, with blue sky in the background, in Teheran.

Treni in ritardo, 136 anni accumulati nel 2025: le tratte peggiori

Mondo

Treni europei in affanno sulla puntualità. Come evidenzia uno studio realizzato dalla società...

Zelensky a Trump: "Fate pressione su Putin, non su di me"

Mondo

"Non ci fidiamo della Russia, ma penso e credo che gli americani vogliano davvero porre fine a...

Raid Idf su Teheran. Hormuz: colpite navi. Rogo su petroliere in Iraq

Mondo

Tre imbarcazioni attaccate, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di averne...

Crosetto: "Missile su base italiana a Erbil in Iraq. Nessuna vittima"

Mondo

 "Stanno tutti bene", ha assicurato il ministro della Difesa Crosetto, che si è messo in...

Mondo: I più letti