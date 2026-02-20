Napoli, abusa di una minore ricoverata: operatore sanitario arrestato

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria

I carabinieri della Stazione di Monte di Procida, nel Napoletano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di un operatore sociosanitario gravemente indagato per violenza sessuale pluriaggravata su minore.Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima, che ha riferito di aver subito una serie di abusi nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria. In particolare, le verifiche investigative – effettuate anche attraverso l’analisi di dispositivi informatici, l’accesso ai contenuti digitali e l’acquisizione di testimonianze – hanno consentito di ricostruire reiterate violenze sessuali ai danni della minore, commesse approfittando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.