Mondo

Kiev verso le urne? I dubbi su tempi, limiti giuridici e sicurezza

Luciana Grosso

Ispi
Volodymyr Zelensky - Ansa

Presidenziali e referendum sulla pace nei prossimi mesi: questa l’ipotesi che divide i vertici ucraini. La legge marziale oggi impedisce consultazioni in tempo di guerra e sul tavolo non esiste ancora un piano per un cessate il fuoco definito. E mentre gli Stati Uniti spingono per una chiusura del conflitto entro l’estate, per molti osservatori l'obiettivo di un voto entro maggio è irrealistico

