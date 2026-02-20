Offerte Sky
Guerra Ucraina, la Russia: "Monitoriamo minacce Nato, pronte reazioni preventive". LIVE

A dichiararlo il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore Sergei Rudskoi. Un equipaggio del sistema missilistico operativo-tattico Iskander del Gruppo delle Forze del Nord ha distrutto un sito e magazzini contenenti una novantina di droni a lungo raggio delle Forze Armate ucraine vicino a Nižyn, nell'Oblast' di Černihiv.  Nulla di fatto ai colloqui trilaterali di Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa

La Russia sta monitorando le minacce provenienti dalla Nato e reagisce in modo preventivo. Lo ha dichiarato il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, Sergei Rudskoi. Un equipaggio del sistema missilistico operativo-tattico Iskander del Gruppo delle Forze del Nord ha distrutto un sito e magazzini contenenti una novantina di droni a lungo raggio delle Forze Armate ucraine vicino a Nižyn, nell'Oblast' di Černihiv. 

Nulla  di fatto ai colloqui trilaterali di Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa.  “Nessun accordo sui punti chiave, il nodo territori resta irrisolto”  dice Zelensky, così come sulla gestione della centrale nucleare di  Zaporizhzhia. La parte ucraina e quella russa hanno definito  “sostanziali” e “professionali” i nuovi negoziati ma si è trattato,  comunque, di colloqui "difficili". I consiglieri di Germania, Francia,  Regno Unito e Italia erano presenti nella città svizzera per  consultazioni parallele con le delegazioni ucraina e americana.

Russia monitora minacce Nato: reazioni preventive

La Russia sta monitorando le minacce provenienti dalla Nato e reagisce in modo preventivo. Lo ha dichiarato il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, Sergei Rudskoi. "In effetti, la Nato sta attivamente rafforzando le sue forze di coalizione, sta modificando il sistema di mobilitazione e sta espandendo le capacità produttive dell'industria della difesa europea, citando la presunta inevitabilità di uno scontro militare con la Russia", ha evidenziato Rudskoi, in un'intervista al quotidiano Krasnaya Zvezda del ministero della Difesa russo. "Monitoriamo attentamente queste minacce e reagiamo in modo preventivo", ha sottolineato Rudskoi. 

Kiev: attacco missili russi su Kharkiv, 20 raid sul Dnipropetrovsk

Le forze russe hanno effettuato un attacco missilistico sul distretto di Slobidskyi a Kharkiv, riporta il sindaco della seconda città ucraina, Ihor Terekhov su Telegram, citato da Ukrinform. Per ora non si registrano vittime. Sempre Ukrinform registra anche almeno 20 attacchi sulla regione centro-orientale di Dnipropetrovsk, con droni kamikaze, razzi a lancio multiplo Grad e colpi d'artiglieria. Almeno tre civili sono rimasti feriti. Colpita la cittadina di Nikopol, sulle rive del fiume Dnipro, ma anche le comunità di Marhanets e Pokrovske. Si segnalano danni a vari edifici e incendi.

Russia: distrutti magazzini contenenti 90 droni ucraini

Un equipaggio del sistema missilistico operativo-tattico Iskander del Gruppo delle Forze del Nord ha distrutto un sito e magazzini contenenti una novantina di droni a lungo raggio delle Forze Armate ucraine vicino a Nižyn, nell'Oblast' di Černihiv. Lo ha riferito - riporta la Tass - Vasily Mezhevykh, capo del centro stampa del gruppo. Secondo i suoi dati, sono stati identificati e distrutti due plotoni, 18 centri di controllo di droni, un deposito di munizioni e un deposito.

