La Russia sta monitorando le minacce provenienti dalla Nato e reagisce in modo preventivo. Lo ha dichiarato il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, Sergei Rudskoi. Un equipaggio del sistema missilistico operativo-tattico Iskander del Gruppo delle Forze del Nord ha distrutto un sito e magazzini contenenti una novantina di droni a lungo raggio delle Forze Armate ucraine vicino a Nižyn, nell'Oblast' di Černihiv.

Nulla di fatto ai colloqui trilaterali di Ginevra tra Ucraina, Russia e Usa. “Nessun accordo sui punti chiave, il nodo territori resta irrisolto” dice Zelensky, così come sulla gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. La parte ucraina e quella russa hanno definito “sostanziali” e “professionali” i nuovi negoziati ma si è trattato, comunque, di colloqui "difficili". I consiglieri di Germania, Francia, Regno Unito e Italia erano presenti nella città svizzera per consultazioni parallele con le delegazioni ucraina e americana.

