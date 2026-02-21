Washington e Mosca stanno esercitando pressioni su Kiev affinché ceda al Cremlino la regione ucraina del Donbass, in un eventuale accordo per porre fine alla guerra che dura da quattro anni. Lo ha dichiarato Zelensky in un'intervista all'Afp, per poi sottolineare: “L’Ucraina non "sta perdendo" la guerra e il suo esito è ancora incerto. Il presidente ucraino ha inoltre annunciato sui social un accordo per un nuovo round di negoziati in formato trilaterale per porre fine alla guerra in Ucraina entro i prossimi 10 giorni. Intanto, la Russia sta monitorando le minacce provenienti dalla Nato e reagisce in modo preventivo. Lo ha dichiarato il capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore russo, Sergei Rudskoi.

Un uomo è rimasto ferito in un attacco notturno con un drone a Odessa. Lo ha riferito su Facebook il direttore dell'amministrazione di Odessa Serhiy Lysak, come riportato da Ukrinform.

Macron e Starmer co-presiederanno una riunione in videoconferenza della "Coalizione dei Volenterosi" a sostegno dell'Ucraina martedì, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. Lo ha annunciato l'Eliseo.

Verso l’ok al 20esimo pacchetto Ue di sanzioni alla Russia. “I colloqui a Ginevra hanno mostrato una volta ancora che Mosca non si allontana dalle sue richieste massimaliste. La Russia la tira per le lunghe, piuttosto che muoversi verso la pace. L'Ue si sta muovendo verso il ventesimo pacchetto di sanzioni. Lunedì puntiamo ad approvare questo pacchetto”, ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas a Cracovia per i lavori del gruppo E5. La riunione di venerdì degli ambasciatori Ue sul ventesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia si è conclusa senza un accordo.

