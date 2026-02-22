Un "atto terroristico", secondo quanto riferito dal sindaco della citta', Andrii Sadovy, nella notte tra sabato e domenica a Leopoli, nel nord-ovest dell'Ucraina, con alcune esplosioni che hanno ucciso una poliziotta e ferito almeno 14 persone. Mentre i funzionari locali e media avevano riferito di diverse forti esplosioni nel centro di questa citta' vicina al confine polacco e lontana dal fronte, iSadovy ha riferito su Telegram che una poliziotta e' stata uccisa e 14 persone sono state ricoverate in ospedale. "E' stato un atto terroristico", ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli sui possibili autori, diffondendo immagini di una facciata con le vetrine dei negozi distrutte. La polizia ucraina ha riferito che diversi suoi agenti sono stati "uccisi o feriti" mentre arrivavano sul posto, dove erano stati chiamati. Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala contro l'Ucraina nel febbraio 2022, militari e funzionari ucraini sono stati piu' volte bersaglio di esplosioni molto lontane dal fronte.