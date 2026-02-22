Diverse esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità avevano precedentemente lanciato l'allarme per il rischio di attacchi con missili balistici. Lo hanno riferito i giornalisti dell'AFP. Fra due giorni sarà il quarto anniversario dell'invasione russa. "È stato dichiarato un allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di un nemico che utilizza armi balistiche", ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale ucraina poco prima delle esplosioni, udite intorno alle 4:00 ora locale
Diverse esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità avevano precedentemente lanciato l'allarme per il rischio di attacchi con missili balistici. Lo hanno riferito i giornalisti dell'AFP. Fra due giorni sarà il quarto anniversario dell'invasione russa. "È stato dichiarato un allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di un nemico che utilizza armi balistiche", ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale ucraina poco prima delle esplosioni, udite intorno alle 4:00 ora locale.
Kiev: "Le perdite in combattimento del nemico dal 24 febbraio 2022 al 22 febbraio 2026"
Ucraina, Witkoff: "Prossimo round negoziale entro tre settimane"
Un nuovo round di negoziati che coinvolgerà le delegazioni dell'Ucraina e della Russia avrà luogo entro tre settimane e potrebbe potenzialmente portare a un vertice al massimo livello. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, in un'intervista a Fox News, rilanciata dal sito Ukrinform. "Siamo fiduciosi, Jared (Kushner) e io, abbiamo presentato alcune proposte a entrambe le parti che si riuniranno nelle prossime tre settimane e forse anche daranno luogo poi a un vertice tra (il presidente ucraino Volodymyr) Zelensky e il presidente Putin. Potrebbe finire per essere un vertice trilaterale con il presidente (Donald Trump). Vedremo", ha affermato. Secondo Witkoff, Trump non vuole partecipare a un incontro a meno che non ritenga di poter ottenere il miglior risultato. Witkoff ha anche espresso la speranza che il mondo possa ricevere "buone notizie" su questo tema nelle prossime settimane. Il presidente Zelensky ha già affermato che il prossimo round di colloqui di pace dovrebbe svolgersi a Ginevra entro dieci giorni. Il 18 febbraio si sono già tenuti a Ginevra dei colloqui in formato trilaterale che hanno coinvolto rappresentanti di Ucraina, Stati Uniti e Russia.
Cala il sostegno Usa, ma gli aiuti in Ucraina restano stabili: perché?
Il ritiro degli Stati Uniti dopo il ritorno di Trump non ha fatto crollare gli aiuti a Kiev: nel 2025 il sostegno complessivo è rimasto stabile grazie all’aumento dell’impegno europeo, soprattutto finanziario e umanitario, mentre quello militare è calato solo in parte.
Kiev: "Salgono a 4 i morti per un attacco russo a Sumy"
Quattro civili, tra cui un minorenne, sono rimasti uccisi in un attacco da parte di un drone nemico contro un veicolo di emergenza nella regione ucraina di Sumy. Lo ha reso noto ai media locali il capo dell'amministrazione militare regionale Sumy, Oleg Hrygorov. "Oggi nella regione di Sumy, un'altra tragedia. Un drone russo ha ucciso quattro civili. Si tratta di due fratelli, uno dei quali ha 17 anni, e di una coppia sposata. La donna era un medico. Il nemico ha sganciato un ordigno esplosivo da un drone alla periferia della comunità di Znob-Novgorod", si legge nella nota.
Sindaco Leopoli: "Atto terroristico uccide una poliziotta"
Un "atto terroristico", secondo quanto riferito dal sindaco della citta', Andrii Sadovy, nella notte tra sabato e domenica a Leopoli, nel nord-ovest dell'Ucraina, con alcune esplosioni che hanno ucciso una poliziotta e ferito almeno 14 persone. Mentre i funzionari locali e media avevano riferito di diverse forti esplosioni nel centro di questa citta' vicina al confine polacco e lontana dal fronte, iSadovy ha riferito su Telegram che una poliziotta e' stata uccisa e 14 persone sono state ricoverate in ospedale. "E' stato un atto terroristico", ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli sui possibili autori, diffondendo immagini di una facciata con le vetrine dei negozi distrutte. La polizia ucraina ha riferito che diversi suoi agenti sono stati "uccisi o feriti" mentre arrivavano sul posto, dove erano stati chiamati. Dall'inizio dell'invasione russa su larga scala contro l'Ucraina nel febbraio 2022, militari e funzionari ucraini sono stati piu' volte bersaglio di esplosioni molto lontane dal fronte.
