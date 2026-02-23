Due persone sono rimaste colpite da alcuni droni caduti nella regione di Odessa. Nello stesso incidente ne sono rimaste ferite altre tre. A Zaporizhzhia, un altro attacco su strutture industriali ha causato la morte di un 33enne e il ferimento di un'altra persona. "Il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato la Terza guerra mondiale e va fermato": a sostenerlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Bbc
Almeno tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite in seguito a un attacco aereo con droni e missili condotto dalla Russia sull'Ucraina. A riferirlo sono state le autorità locali. Due persone sono rimaste colpite da alcuni droni caduti nella regione di Odessa, come riferito dal governatore Oleg Kiper. Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre tre persone. A Zaporizhzhia, un altro attacco su strutture industriali ha causato la morte di un 33enne e il ferimento di un'altra persona.
Alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, sale la tensione tra Mosca e Kiev. In un’intervista alla Bbc, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Vladimir Putin di aver dato il via a una “Terza guerra mondiale”, sottolineando la necessità di fermare il leader del Cremlino per evitare un’ulteriore escalation del conflitto.
Dal fronte diplomatico, l’agenzia russa Tass, citando fonti di Mosca, riferisce che i negoziati trilaterali “potrebbero riprendere giovedì a Ginevra”, in un possibile tentativo di riaprire un canale di dialogo. Intanto il presidente russo, in un videomessaggio per la Giornata dei difensori della patria, ha annunciato che la Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate, anche sulla base dell’esperienza maturata durante l’"operazione militare speciale". Sul piano europeo, l’anniversario dell’invasione non sarà accompagnato da un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca: a bloccare l’iniziativa è stata l’Ungheria di Viktor Orban, sempre più in rotta con Bruxelles.
Berlino: "Offerta di Parigi su dialogo con Mosca? Segnale sbagliato"
"La nostra disponibilità al dialogo c'è sempre. Tuttavia, troppe offerte di colloquio alla Russia rischiano di creare l'impressione che, con maggiore ostinazione, si possano ottenere sempre più concessioni. E questo sarebbe l'approccio sbagliato". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri europei, rispondendo a una domanda sulle richieste di Parigi di aprire un dialogo con Mosca. "La nostra strategia è del tutto chiara. Vogliamo contribuire a un'intesa. Ma finora è fallita per la totale mancanza di volontà della Russia di condurre colloqui seri", ha aggiunto.
Kallas: "Oggi non ci saranno progressi sulle nuove sanzioni a Mosca"
"Ci sarà una discussione sul ventesimo pacchetto di sanzioni" nei confronti di Mosca, "ma penso che oggi non ci saranno progressi in merito". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri Ue, evidenziando tuttavia la volontà di Bruxelles di "premere" sulle nuove misure restrittive, bloccate dal veto dell'Ungheria di Viktor Orban.
Raid russi sull'Ucraina, almeno tre morti e diversi feriti
Almeno tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite in seguito ad un attacco aereo con droni e missili condotto dalla Russia sull'Ucraina. A riferirlo sono le autorità locali. Due persone sono rimaste colpite da alcuni droni caduti nella regione di Odessa, come riferito dal governatore Oleg Kiper. Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre tre persone. A Zaporizhzhia, un altro attacco su strutture industriali ha causato la morte di un 33enne e il ferimento di un'altra persona.