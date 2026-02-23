Almeno tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite in seguito a un attacco aereo con droni e missili condotto dalla Russia sull'Ucraina. A riferirlo sono state le autorità locali. Due persone sono rimaste colpite da alcuni droni caduti nella regione di Odessa, come riferito dal governatore Oleg Kiper. Nello stesso incidente sono rimaste ferite altre tre persone. A Zaporizhzhia, un altro attacco su strutture industriali ha causato la morte di un 33enne e il ferimento di un'altra persona.

Alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, sale la tensione tra Mosca e Kiev. In un’intervista alla Bbc, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Vladimir Putin di aver dato il via a una “Terza guerra mondiale”, sottolineando la necessità di fermare il leader del Cremlino per evitare un’ulteriore escalation del conflitto.

Dal fronte diplomatico, l’agenzia russa Tass, citando fonti di Mosca, riferisce che i negoziati trilaterali “potrebbero riprendere giovedì a Ginevra”, in un possibile tentativo di riaprire un canale di dialogo. Intanto il presidente russo, in un videomessaggio per la Giornata dei difensori della patria, ha annunciato che la Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate, anche sulla base dell’esperienza maturata durante l’"operazione militare speciale". Sul piano europeo, l’anniversario dell’invasione non sarà accompagnato da un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca: a bloccare l’iniziativa è stata l’Ungheria di Viktor Orban, sempre più in rotta con Bruxelles.

