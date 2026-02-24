Ucraina, 4 anni da inizio guerra: Costa e Von der Leyen a Kiev. LIVE

La presidente della Commissione e il presidente del Consiglio europeo, dopo il lungo viaggio notturno in treno, sono arrivati a Kiev ,per ribadire la vicinanza al popolo ucraino. Ma pesa lo scontro totale in atto con il presidente ungherese Viktor Orban. In una doppia mossa l'Ungheria ha bloccato il prestito da 90 miliardi per l'Ucraina e posto il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca
A quattro anni dall'inizio della guerra, la presidente della Commissione europea Ursula Von derLeyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, dopo il lungo viaggio notturno in treno, sono arrivati a Kiev per ribadire la vicinanza al popolo ucraino, ma pesa lo scontro totale in atto con il presidente ungherese Viktor Orban. In una doppia mossa l'Ungheria ha bloccato il prestito da 90 miliardi per l'Ucraina e posto il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. "Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell'Ucraina" ha dichiarato al suo arrivo Ursula Von der Leyen, mentre Costa ha definito inaccettabile il veto dell'Ungheria sugli aiuti a Kiev, ma - ha detto - "prima, piuttosto che poi, avremo il prestito". Previsto un trilaterale con Zelensky, poi la partecipazione alla riunione dei Volenterosi organizzata da remoto da Parigi e Londra.
Nella notte un'esplosione davanti alla stazione ferroviaria Savёlovskij di Mosca ha causato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altri due colleghi. Il ministero della Difesa annuncia di aver abbattuto nella notte 79 droni ucraini.
Ue: "Accelerare sull'istituzione del tribunale speciale per l'Ucraina"
L'Unione europea continua "a stare al fianco del popolo ucraino e a sostenerlo in ogni modo possibile. La cosa più importante è che lo spargimento di sangue finisca, che l'aggressione russa in Ucraina finisca, ma per avere una pace giusta e duratura, deve esserci giustizia. Ed è per questo che la comunità internazionale deve procedere ora con rapidità, con l'istituzione formale del tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina". Lo ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Michael McGrath, arrivando al Consiglio Affari generali in corso a Bruxelles. Il commissario ha quindi ribadito l'impegno dell'Ue a licenziare "il ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca" e ad attuare "quanto concordato dagli Stati membri dell'Ue in relazione al prestito da 90 miliardi di euro".
Budapest: "Kiev fomenta il caos per rovesciare Orban"
"Da quando è stata presa la decisione" sul prestito a Kiev, "l'Ucraina ha usato l'energia come arma per ragioni politiche, interferendo nella campagna elettorale ungherese in corso al fine di fomentare incertezza e caos e quindi favorire l'ascesa al potere del partito Tisza" a scapito del premier Viktor Orban. Lo ha detto il ministro degli Affari europei ungherese, Janos Boka, a Bruxelles, respingendo le accuse sull'opposizione di Budapest al via libera al prestito da 90 miliardi per l'Ucraina. "La posizione ungherese rimane invariata - ha evidenziato -. Non cederemo alle pressioni, né da parte dell'Ucraina né da parte delle istituzioni Ue, e finché il trasporto attraverso l'oleodotto Druzhba non verrà avviato, non si potrà parlare di un nostro contributo a decisioni favorevoli all'Ucraina".
Mosca: "Londra e Parigi vogliono fornire armi nucleari a Kiev"
Il Servizio di Intelligence esterna della Federazione Russa (Svr) ritiene che, in violazione del Trattato di non proliferazione nucleare, "Gran Bretagna e Francia vogliano fornire armi nucleari all'Ucraina". E' quanto contenuto in una nota pubblicata oggi dall'ufficio stampa dello stesso Svr. "Le élite britanniche e francesi non sono disposte ad accettare la sconfitta", si legge nel comunicato. "Si ritiene che l'Ucraina debba essere dotata di 'wunderwaffe'", prosegue l'Svr, con un chiaro riferimento alle "armi miracolose" millantate dai nazisti nelle ultime fasi della seconda guerra mondiale. Secondo l'Svr il possesso di una bomba nucleare, o di una cosiddetta 'bomba sporca', darebbe a Kiev una posizione più solida nei negoziati per la fine del conflitto con Mosca. "E' stata presa in considerazione come opzione la testata francese di piccole dimensioni TN75 del missile balistico lanciato da sottomarino M51.1", precisa l'intelligence russa. Tuttavia, scrive l'Svr, Londra e Parigi non riusciranno a "sottrarsi alle proprie responsabilità". "Ci sono molte persone sensate negli ambienti militari, politici e diplomatici di Gran Bretagna e Francia che comprendono il pericolo di azioni sconsiderate dei loro leader per il mondo intero", si legge nella nota dell'Intelligence di Mosca. Mentre la Germania, si aggiunge, "ha saggiamente rifiutato di partecipare a questa pericolosa avventura".
Zelensky mostra in video per la prima volta il bunker sotto i suoi uffici
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato per la prima volta il bunker sotto l'edificio degli uffici presidenziali, in via Bankova a Kiev, e il suo ufficio di lavoro nel filmanto del suo discorso in occasione del quarto anniversario dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina Zelensky ha spiegato che si tratta del bunker dove ha trascorso i primi mesi della guerra: "Questo ufficio, questa piccola stanza nel bunker in via Bankova, è dove ho avuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali all'inizio della guerra. Qui ho parlato con il presidente Biden, ed è stato proprio qui che ho sentito: 'Volodymyr, c'è una minaccia, devi lasciare l'Ucraina urgentemente. Siamo pronti ad aiutarti'. E qui ho risposto che avevo bisogno di munizioni, non di un passaggio per uscire", ha detto Zelensky. Nel filmato, il presidente cammina nei corridoi sotterranei decorati con poster patriottici.
Ucraina, Emergency: "In 9,2 milioni senza supporto sanitario adeguato" (2)
Tra i principali ostacoli all'accesso alle cure figurano i costi legati ai medicinali e le difficoltà legate ai trasporti per raggiungere le strutture sanitarie. Il conflitto, si legge ancora nel rapporto, ha poi acuito problematiche preesistenti, colpendo in modo sproporzionato le persone già a rischio. Circa l'84% degli intervistati ha registrato difficoltà crescenti nell'organizzare un trasporto sicuro per raggiungere le cure a causa di strade non asfaltate, insicurezza e costi. E il 17,1% delle famiglie soffre di problemi economici a causa della necessità di provvedere all'acquisto di medicinali. Per quasi il 95% dei rispondenti, infatti, l'aumento del costo dei farmaci rappresenta la principale barriera di accesso alle cure. Ciò incide soprattutto sulle famiglie che vivono in aree rurali e a basso reddito. "In tempo di guerra l'attenzione si concentra comprensibilmente sulle urgenze, mentre la sanità di base rischia di passare in secondo piano", spiega Alessandro Lamberti-Castronuovo, medico di Emergency attivo da anni sul campo in Ucraina, "i bombardamenti e le condizioni di sicurezza rendono più difficili gli spostamenti e l'accesso ai servizi, e i bisogni più visibili finiscono per assorbire risorse e priorità. Ma trascurare le cure primarie ha un costo nel tempo. Per chi vive con malattie croniche significa interruzioni di terapia e controlli, peggioramento delle condizioni e complicanze che possono diventare emergenze evitabili". "Ogni giorno ci ritroviamo a parlare con decine di persone e le aiutiamo a colmare la distanza che si è creata tra loro e l'accesso alle cure a causa del conflitto", conclude Luca Rifiorati, coordinatore di Emergency nel Paese, "nei loro racconti è presente sempre una costante: dopo quattro anni di guerra esprimono il bisogno di tornare alla vita di prima. Per loro non esiste altra possibilità che la fine delle violenze".
Ucraina, Emergency: "In 9,2 milioni senza supporto sanitario adeguato"
Sono 9,2 milioni le persone in Ucraina che, dopo quattro anni di guerra, sono prive di adeguato supporto sanitario. Le persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria nel Paese invaso dalla Russia sono 13 milioni, mentre 9,6 milioni di residenti sono a rischio o sono già affette da ansia, depressione o disturbo da stress post-traumatico. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto "Care and Community in Wartime" pubblicato da Emergency nel quarto anniversario dell'inizio del conflitto, che, a oggi, ha causato circa 14.000 mila vittime civili e 3,7 milioni di sfollati. L'Ong ha una rete di cliniche per l'assistenza sanitaria di base nelle regioni di Donetsk e Kharkiv, tra le più colpite da una guerra che, sottolinea Emergency, "ha esacerbato le barriere di accesso alle cure, danneggiando un sistema sanitario nazionale già fragile e lasciando la popolazione con una significativa carenza di presidi medici e servizi essenziali". Dal 2022 sono stati infatti più di 2.800 gli attacchi ai servizi sanitari nel Paese, secondo i dati dell'Oms, e la quantita' di operatori sanitari si è ridotta del 14%, con la perdita di 89.000 professionisti in un solo anno. A causa delle esigenze della difesa, loa quota del bilancio nazionale destinata alla sanità è inoltre scesa drasticamente dall'11% del 2021 al 4,9% del 2023. Il rapporto analizza i dati di 3.600 pazienti raccolti dalle operatrici di comunità durante le loro attività quotidiane e i risultati di 388 questionari qualitativi ai quali ha risposto un campione della popolazione dei 14 villaggi rurali del Donetsk, nei quali da febbraio 2024 l'Ong ha attivato un servizio di medicina di base attraverso la ristrutturazione di cliniche già esistenti e la fornitura di nuovi ambulatori completamente equipaggiati. La rete dell'Ong nelle aree rurali conta inoltre su undici operatrici di comunità che operano in maniera capillare all'interno dei loro villaggi e, tra giugno 2024 e ottobre 2025, hanno effettuato 10.842 visite domiciliari, una media di oltre 20 al giorno. Secondo quanto emerso dalla ricerca, una persona su cinque non vedeva un operatore sanitario da almeno due anni, o non ricordava l'ultima visita effettuata, mentre due terzi dei pazienti ha riferito di avere almeno un problema di salute, in quasi la metà dei casi condizioni croniche come ipertensione e diabete.
Starmer: "La Russia non vincerà questa guerra"
''La Russia non vincerà questa guerra''. Lo ha scritto su 'X' il primo ministro britannico Keir Starmer. ''A quattro anni dalla barbara invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, il nostro messaggio al popolo ucraino è semplice: la Gran Bretagna è con voi'', ha sottolineato Starmer.
''Oggi intensificheremo il supporto militare, umanitario e per la ricostruzione e sosterremo l'Ucraina finché sarà necessario per una pace giusta e duratura. La Russia non vincerà questa guerra. Slava Ukraini'', ha concluso il premier britannico.
Londra aggiunge 297 nomi nella lista delle sanzioni
Il governo britannico ha aggiunto questa mattina 297 nuove designazioni al regime di sanzioni contro la Russia, in occasione del quarto anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. Si tratta del pacchetto "più ampio dai primi mesi del conflitto nel 2022", secondo quanto dichiarato in una nota ufficiale. Tra i principali obiettivi figura Pjsc Transneft, una delle maggiori compagnie di oleodotti, responsabile del trasporto di oltre l'80% delle esportazioni petrolifere russe. Londra punta così a indebolire ulteriormente la capacità del Cremlino di aggirare le sanzioni sull'export di petrolio. Le misure colpiscono anche i commercianti illegali di greggio e le petroliere della cosiddetta 'flotta ombra'. Complessivamente, il Regno Unito ha ora sanzionato più di 3 mila individui, aziende e navi nell'ambito del proprio regime contro Mosca. Il governo ha inoltre annunciato altri 30 milioni di sterline di sostegno per la resilienza e la ricostruzione del sistema energetico ucraino.
Nuove sanzioni Gb a Mosca nel 4° anniversario di guerra, petrolio nel mirino
Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia nel quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. In totale vengono evocate 300 nuove misure, contro aziende e individui nel settore energetico e petrolifero nella fornitura di "equipaggiamento militare" per le forze di Mosca. Nel mirino le "cruciali" esportazioni di petrolio russo e il colosso degli oleodotti Transneft, "responsabile dell'80%" dell'export petrolifero nell'ambito di quelli che vengono definiti "i disperati sforzi del Cremlino di trovare compratori per il suo greggio" già sanzionato dall'occidente.
Fontana: "Mettere fine all'inutile strage"
"A quattro anni dall'attacco russo all'Ucraina, il mio pensiero va alle vittime, ai feriti, alle famiglie che continuano a vivere nel dolore e nell'incertezza. Il protrarsi del conflitto impone una riflessione seria e responsabile. E' necessario che la comunità internazionale rinnovi ogni sforzo per mettere fine all'"inutile strage" della guerra, mutuando la celebre espressione di Papa Benedetto XV, favorendo un percorso di pace, a partire dall'impegno a siglare una tregua e a un cessate il fuoco. Un percorso fondato sul dialogo, sul rispetto del diritto internazionale e sulla tutela della dignità delle persone". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Kallas: "Il futuro di Kiev è nell'Ue, sia l'ultimo anniversario di guerra"
''In solidarietà con il popolo ucraino, issiamo la bandiera ucraina accanto a quella dell'Unione europea presso la sede centrale della diplomazia europea. Questo è più di un simbolo. Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Ue''. Lo scrive sui social l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, nel giorno del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. ''Con il nostro sostegno, gli ucraini stanno resistendo. La via più rapida per porre fine a questa guerra è esercitare più pressione sulla Russia e dare maggiore sostegno all'Ucraina. Che questo sia l'ultimo anniversario della guerra che celebriamo'', aggiunge.
Zelensky: "Trump non cada nel gioco di Putin, resti al nostro fianco"
"Stanno giocando con Trump e stanno giocando con il mondo intero. Putin pensa di apparire convincente e di potersi fidare di lui. No, è un pessimo attore": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista al Financial Times, nella quale definisce "miope" credere che la guerra finirà con il ritiro ucraino dal Donbass, perché di Mosca "non ci si può fidare", sottolineando che sulle concessioni territoriali c'è "più pressione su Kiev che su Mosca". Zelensky, questa volta alla Cnn, ha poi invitato il presidente Usa a "rimanere al fianco dell'Ucraina".
Starmer promette nuovi aiuti all'Ucraina: "La Russia non vincerà"
Il Regno Unito resta al fianco di Kiev a quattro anni dall'inizio della guerra con la Russia e s'impegna a fa sì che Mosca "non vinca". Lo scrive il premier britannico Keir Starmer sul suo profilo X, poco prima di co-presiedere con il francese Emmanuel Macron - e alla presenza di Volodymyr Zelensky - una video-riunione di leader degli alleati di Kiev radunati nella cosiddetta Coalizione dei Volenterosi per commemorare questo quarto anniversario con l'annuncio di nuovi aiuti. "A quattro anni dalla barbarica invasione russa su vasta scala dell'Ucraina - scrive Starmer -il nostro messaggio al popolo ucraino è semplice: la Gran Bretagna è con voi". "Oggi - aggiunge - noi rafforziamo il sostegno militare, umanitario e per la ricostruzione: sosteremo l'Ucraina per tutto il tempo necessario a ottenere una pace giusta e duratura". "La Russia - conclude il primo ministro britannico - non vincerà questa guerra. Slava Ukraini".
Leader Ue: "Pronti a solide garanzie sicurezza"
"I nostri sforzi a sostegno dell'Ucraina guardano anche al giorno dopo - quando i combattimenti termineranno. L'Unione europea e i suoi Stati membri, in linea con le rispettive competenze, sono pronti a contribuire a solide e credibili garanzie di sicurezza per assicurare che la Russia non possa mai più attaccare l'Ucraina". Lo affermano in una dichiarazione congiunta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Ci assicureremo che la Russia sia chiamata a rispondere dei crimini commessi e dei danni causati. Siamo impegnati a rendere operativo il Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina e una Commissione internazionale per le richieste di risarcimento dell'Ucraina, entrambi nell'ambito del Consiglio d'Europa, il prima possibile", aggiungono i leader. "Il futuro di un'Ucraina sicura e prospera è nell'Unione europea. L'Ucraina ha compiuto progressi significativi nelle riforme per l'adesione all'Ue in circostanze estremamente difficili. L'Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno nel suo percorso di adesione all'Ue e nella ricostruzione postbellica", sottolineano i tre presidenti, che concludono: "restiamo saldamente al fianco dell'Ucraina. Per una pace giusta e duratura. Per un'Ucraina forte e sovrana in un'Europa forte e sovrana".
Rutte: "Quattro anni di coraggio; saremo con voi"
"Ci riuniamo questa mattina per celebrare un altro terribile anniversario, quattro anni di guerra spietata. Ricordiamo oggi, e ogni giorno, ciò che l'Ucraina ha sopportato. Ma mentre rendiamo omaggio a coloro che hanno perso la vita e a coloro che soffrono, restiamo anche pieni di speranza, ispirati da quattro anni di incrollabile resistenza, quattro anni di incrollabile coraggio". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenuto alla commemorazione del quarto anno dell'aggressione russa in Ucraina, al quartier generale della Nato, a Bruxelles. "Ho avuto l'onore di rivolgermi per la prima volta al Parlamento ucraino solo poche settimane dopo l'invasione su vasta scala della Russia nel 2022. Ho detto allora che questa guerra riguarda il diritto di un popolo sovrano di scegliere la propria strada. Riguarda la libertà, la vostra e la nostra. Questo rimane vero anche oggi", ha aggiunto. "La Nato è stata al fianco dell'Ucraina fin dall'inizio. Siamo al vostro fianco oggi e vi saremo accanto in tutte le sfide che ci attendono", ha concluso Rutte.
Guerra Ucraina, Zelensky: "Putin ha fallito gli obiettivi, Trump resti dalla nostra parte"
Ricordando l'inizio dell'invasione e guardando a oggi, ha spiegato il leader ucraino, "abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l'indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto per ottenere pace e giustizia"
Ue: "Prima rata prestito 90 miliardi prima possibile"
Il primo pagamento del prestito dell'Ue da 90 mld di euro all'Ucraina per il 2026-27 verrà fatto "il prima possibile". Lo promettono i tre presidenti dell'Ue, Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola, in una dichiarazione congiunta.
Metsola: "A fianco di Kiev per pace giusta e duratura"
''Siamo fermamente al fianco dell'Ucraina. Per una pace giusta e duratura. Per un'Ucraina forte e sovrana in un'Europa forte e sovrana. Il futuro di un'Ucraina sicura e prospera risiede nella Ue''. Lo ha scritto su 'X' la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.
Vertici Ue: "Lavoriamo con Kiev a nuovo piano per l'energia"
"E' previsto un nuovo pacchetto di sostegno per la consegna d'urgenza di generatori e aiuti umanitari. Per rafforzare la resilienza energetica dell'Ucraina ed evitare il ripetersi dell'emergenza attuale, stiamo lavorando con Kiev a un nuovo piano di sicurezza e preparazione energetica, incentrato sulla riparazione e il rafforzamento delle reti, il rapido riavvio delle centrali danneggiate e la diffusione accelerata della produzione di energia rinnovabile decentralizzata". Lo annunciano in una nota congiunta Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola. "Quest'inverno, l'Ue e i suoi Stati membri hanno fornito all'Ucraina un'assistenza energetica senza precedenti, insieme a sistemi di difesa aerea e anti-drone, nonché aiuti umanitari", sottolineano.
Fondatore Telegram Durov indagato per favoreggiamento terrorismo
In Russia è stata aperta un'indagine penale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Lo scrive il quotidiano governativo Rossiyskaya Gazeta spiegando che Durov è sospettato di "favoreggiamento di attività terroristiche". Nei giorni scorsi il Servizio di Sicurezza Federale russo (Fsb) aveva riferito che i servizi di sicurezza ucraini stavano utilizzando Telegram per ottenere informazioni sulle attività militari russe.
Vertici Ue: "Putin non ha raggiunto gli obiettivi, aumentiamo la pressione"
"La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi militari in Ucraina. Non riuscendo ad avanzare sul campo di battaglia, prende deliberatamente di mira civili e infrastrutture critiche ucraine, comprese quelle energetiche, ospedali, scuole ed edifici residenziali, nel mezzo di un inverno rigido. Gli ucraini restano straordinari per fermezza, determinazione e resilienza". Lo affermano in una nota congiunta Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Roberta Metsola. "La guerra di logoramento di Putin sta progressivamente indebolendo la Russia e siamo determinati ad aumentare ulteriormente la pressione affinché Mosca ponga fine alla sua aggressione e si impegni in negoziati significativi verso la pace", aggiungono.
Ucraina, oggi quarto anniversario dall'inizio del conflitto
Macron: "La guerra triplo fallimento per Mosca, sbaglia chi conta su nostra stanchezza"
La guerra russa contro l'Ucraina rappresenta "un triplice fallimento per la Russia: militare, economico e strategico, un giorno i russi si renderanno conto dell'enormità del crimine commesso in loro nome, dell'inutilità dei pretesti invocati e dei devastanti effetti a lungo termine sul loro Paese". Così in lungo post su X il presidente francese Emmanuel Macron ricorda il quarto anniversario dell'inizio della "guerra di aggressione scelta dalla Russia, in flagrante disprezzo del diritto internazionale, della sovranità di un popolo e della vita umana". E, rivolto "a chi pensa di poter contare sulla nostra stanchezza", assicura che "si sbaglia: siamo e rimarremo dalla parte dell'Ucraina".
Macron: "Avanti con la Coalizione dei volenterosi"
"Poiché non può esserci pace senza sicurezza, e la nostra sicurezza è in gioco in Ucraina, rimarremo fedeli alla Coalizione dei Volenterosi", lo afferma su X il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. "A Parigi il 6 gennaio, abbiamo costruito una solida convergenza con gli Stati Uniti sulle future garanzie di sicurezza. L'incontro di oggi deve consentirci di continuare ad andare avanti. Faremo inoltre in modo che gli interessi europei siano pienamente presi in considerazione nelle discussioni, anche quando arriverà il momento di discutere l'architettura di sicurezza necessaria per il nostro continente", aggiunge. "Al popolo ucraino: pensiamo a voi con profonda emozione. Alle vostre famiglie in lutto, ai vostri figli, a coloro che resistono sotto attacco. A coloro che pensano di poter contare sulla nostra stanchezza: si sbagliano. Siamo e rimarremo dalla parte dell'Ucraina", conclude il capo dell'Eliseo.
Merz: "Il destino dell'Ucraina è il nostro destino"
"Il destino dell'Ucraina è il nostro destino". È quello che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. "Da quattro anni a questa parte, ogni giorno e ogni notte è un incubo per le ucraine e gli ucraini. E non solo per loro, ma per noi tutti - si legge nel post -. La guerra è tornata in Europa". "Solo con una forza comune potremo metterle fine. Perché il destino dell'Ucraina è il nostro destino", conclude.
Zelensky a Trump: "Resti dalla nostra parte"
Il presidente americano Donald Trump ''resti dalla nostra parte'', quella di Kiev. E' l'appello che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto nel corso di una intervista rilasciata alla Cnn da Kiev in occasione del quarto anniversario della guerra lanciata dalla Russia. Zelensky si è detto convinto che ''il presidente Trump e il suo team vogliano davvero porre fine a questa guerra''. Parlando dei negoziati in corso, il presidente ucraino ha aggiunto che ''c'è un buon dialogo tra il nostro gruppo e quello americano''.
Gli Stati Uniti, ha proseguito Zelensky, ''devono restare con un Paese democratico che sta combattendo contro una sola persona. Perché questa persona è una guerra. Putin è una guerra. E' tutta una questione che riguarda lui, una sola persona. E tutto il suo Paese è in prigione". Zelensky ha poi detto che ''no'', Trump non sta esercitando abbastanza pressione su Putin, e "se vogliono davvero fermare Putin, l'America è così forte" da poterlo fare.
Dai vertici Ue a Stubb e Plenkovic, i leader presenti a Kiev
Dai vertici Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa ai leader baltici, è piuttosto nutrito il gruppo di leader europei che ha scelto di recarsi a Kiev per il quarto anniversario della guerra in Ucraina. Nella capitale giallo-blu sono infatti arrivati il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il suo omologo lituano Gitanas Nausėda, il premier croato Andrej Plenković, la premier danese Mette Frederiksen, il primo ministro estone Kristen Michal, la premier islandese Kristrún Frostadóttir, la premier lettone Evika Siliņa, il capo del governo norvegese Jonas Gahr Store, il suo collega svedese Ulf Kristersson.
Tajani: "Pace giusta e duratura unica scelta, noi sempre con il popolo"
"L’Europa vuole e lavora per la pace, chi ha violato la legge internazionale dovrà capirlo: una pace giusta e duratura è l’unica scelta, e noi staremo sempre con il popolo ucraino". Così in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel quarto anniversario dell'inizio dell'invasione russa. "Il nostro pensiero va alle migliaia di vittime, alle famiglie spezzate, a un popolo eroico che da quattro anni resiste sotto gli attacchi. Dopo 4 anni - assicura - il nostro impegno si rinnova e si rafforza: condanniamo con fermezza questa guerra e confermiamo il nostro sostegno all’Ucraina, alla sua indipendenza, alla sua sovranità e al semplice diritto degli ucraini a vivere in pace e libertà".
Leader Paesi nordici e Baltici a Kiev per anniversario della guerra
I leader dei Paesi nordici e baltici si recano oggi a Kiev, nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e valutare la prosecuzione del sostegno militare al Paese, le sanzioni contro la Russia e i negoziati di pace promossi dagli Stati Uniti. La premier danese Mette Frederiksen, il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente finlandese Alexander Stubb hanno annunciato in comunicati separati dei rispettivi uffici il viaggio nella capitale ucraina insieme ai leader dei Paesi baltici. A Kiev si uniranno alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, già arrivati nella capitale ucraina.
La Russa: "Resistenza Kiev miracolo, sconfitta Russia, non vanificarla, pace sia giusta"
Quattro anni di guerra rappresentano un tempo "infinito e soprattutto un tempo che non era previsto da parte dell'aggressore. Questo non va mai dimenticato. La prospettiva che si era data Putin, che si era data la Russia, era quella di una guerra lampo. È vero che le blitzkrieg non sembra funzionino, anzi quasi mai, ma il fatto che per quattro anni l'Ucraina sia riuscita, con l'aiuto per carità del mondo occidentale, a resistere è quasi un miracolo ed è quindi una sconfitta per la Russia, non bisogna vanificarla". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.
"E bisogna quindi -ha aggiunto- che la pace, cui bisogna tendere con ogni mezzo, con ogni sforzo, tenga presente dei sacrifici di questo popolo eroico, che ha resistito a chi non ha problemi a mandare al fronte anche carne da macello e più ne manda più ha rinforzi che possono arrivare. E quindi deve essere per forza di cose una pace giusta, non può esserci una pace punitiva per l'Ucraina".
Ucraina, abbattuti 111 droni russi nella notte; 5 morti in raid
Le difese aeree ucraine hanno abbattuto nella notte 111 droni russi in diverse aeree del Paese. Si contano almeno cinque morti. Lo riportano media locali.
Merz: "Solo con forza comune porremo fine alla guerra"
"Da quattro anni, ogni giorno e ogni notte è un incubo per le ucraine e gli ucraini. E non solo per loro, ma per tutti noi. Perche' la guerra è tornata in Europa. Solo con la forza comune riusciremo a porvi fine. Perche' il destino dell'Ucraina è il nostro destino". Lo scrive su X il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.
Berlino, Parigi e Varsavia: "Serve una pace giusta per Kiev"
Gli europei hanno un piano chiaro: una pace giusta in Ucraina". Per questo sono pronti ad "aumentare la pressone sulla Russia", mentre la volontà di sostenere Kiev resta "irremovibile". È quello che scrivono in un intervento congiunto sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa, i ministri degli Esteri dell'E3, il tedesco Johann Wadephul, il francese Jean-Noel Barrot e il polacco Radoslaw Sikorski. Nel messaggio intitolato "l'Europa ha il fiato lungo", affermano: il piano di Putin è "clamorosamente fallito", la Nato è "più unita che mai", e l'Europa è "più forte e resiliente".
Zelensky: "Putin non ha vinto, faremo di tutto per pace giusta"
"Ricordando l'inizio dell'invasione e guardando a oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l'indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto per ottenere pace e giustizia. Gloria all'Ucraina!". Lo scrive in un messaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.
Zelensky: "Putin doveva prendere Kiev in 3 giorni; oggi 4 anni"
"Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni". Lo afferma in un messaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "E questo dice molto sulla nostra resistenza, su come l'Ucraina ha combattuto per tutto questo tempo. Dietro queste parole ci sono milioni dei nostri cittadini, grande coraggio, duro lavoro, resistenza e il lungo cammino che l'Ucraina percorre dal 24 febbraio", aggiunge.
Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto
Sono trascorsi quattro anni dalle fatidiche prime ore del 24 febbraio 2022, quando il leader del Cremlino, Vladimir Putin, annunciò l'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Una stima del Center for Strategic International Studies indica che da allora sarebbero morti, feriti o risultati dispersi 1,8 milioni di soldati russi e ucraini, mentre l'Onu parla di oltre 14 mila vittime civili. Il 2025 è stato l'anno più buio per Kiev e per il presidente Zelensky.
Costa: "Inaccettabile il veto al prestito a Kiev, il via libera arriverà"
Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina "abbiamo una nuova Ue. Poi abbiamo il pieno accordo per sostenere l'Ucraina" anche se "a volte non è facile prendere decisioni." Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa parlando con un gruppo di media internazionali, tra i qual l'ANSA, durante il viaggio in treno per Kiev. Sul veto dell'Ungheria al prestito per Kiev Costa ha aggiunto: "È assolutamente inaccettabile che uno Stato membro non rispetti quanto concordato dal Consiglio europeo. Conto su tutti i 27 Stati membri affinché mantengano gli impegni assunti. Prima, piuttosto che poi, avremo il prestito".
Von der Leyen a Kiev: "Pace alle condizioni dell'Ucraina"
"A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra. Per riaffermare che l'Europa è fermamente al fianco dell'Ucraina, finanziariamente, militarmente e durante questo rigido inverno", scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. "Per sottolineare il nostro costante impegno nella giusta lotta dell'Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all'aggressore: non cederemo finchè la pace non sarà ristabilita. Pace alle condizioni dell'Ucraina".
Costa: "Garantire una pace giusta e duratura"
"Quattro anni di una guerra di aggressione ingiusta", scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X nel pubblicare su X una foto del suo arrivo in treno a Kiev. "Quattro anni di incrollabile coraggio ucraino. Quattro anni di incrollabile sostegno europeo. Un obiettivo comune: garantire una pace giusta e duratura in Ucraina".
Esplosione davanti a una stazione di Mosca, morto un agente
Un agente di polizia è rimasto ucciso, e altri due sono feriti, in seguito a un'esplosione che si è verificata davanti alla stazione ferroviaria Savёlovskij di Mosca. Lo ha confermato il Comitato investigativo russo citato dalla Tass. Il ministero dell'Interno ha spiegato che l'attentatore è morto sul posto, come confermato dall'analisi delle telecamere di sorveglianza. Il Comitato investigativo ha aperto un fascicolo e si è messo subito al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto.