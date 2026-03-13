Taiwan autorizza acquisto armi da Usa: pacchetto pronto per firma Trump. Protesta la CinaMondo
Il parlamento di Taipei ha autorizzato il governo a firmare gli accordi per quattro pacchetti di armi che includono i missili anticarro TOW, gli obici semoventi M109A7, i missili Javelin e il sistema missilistico a lancio multiplo HIMARS. Il presidente Trump potrebbe firmare l’accordo dopo il viaggio in Cina previsto per la fine del mese
Un pacchetto di armi statunitense per Taiwan da circa 14 miliardi di dollari è pronto per l'approvazione del presidente statunitense Donald Trump e potrebbe essere firmato dopo il suo viaggio in Cina previsto per la fine di questo mese. Secondo alcune fonti vicine all’amministrazione Usa, l’accordo è tenuto segreto in vista del viaggio di Trump a Pechino dal 31 marzo al 2 aprile per incontrare Xi Jinping. A febbraio il leader cinese aveva avvertito Trump che la vendita di armi a Taiwan, che Pechino rivendica come proprio territorio, deve essere gestita con "prudenza".
Approvazione del pacchetto
L'accordo sarebbe il più grande mai stipulato per l'isola. Tra le armi comprese nei pacchetti figurano i missili anticarro TOW, gli obici semoventi M109A7, i missili Javelin prodotti dalla Lockheed Martin e il sistema missilistico a lancio multiplo HIMARS. Si parla di armi del valore complessivo di circa 9 miliardi di dollari, oltre a un supporto economico che è parte di un altro pacchetto annunciato da Washington a dicembre. Questa mattina il parlamento di Taiwan, come riferisce Reuters, ha autorizzato il governo a firmare gli accordi con gli Stati Uniti. "Questo organismo sostiene il principio di mettere la sicurezza nazionale al primo posto e di difendere fermamente l'integrità territoriale", ha affermato il presidente del parlamento Han Kuo-yu, leggendo la risoluzione approvata all'unanimità.
Vedi anche
Taiwan, esercitazioni militari contro un attacco dalla Cina
La Cina rivendica Taiwan
Sono mesi che il governo del presidente Lai Ching-te cerca di convincere il parlamento ad approvare 40 miliardi di dollari in spese extra per la difesa: soldi che servirebbero proprio per l’acquisto di più armi e difendere l’isola dalla Cina che continua a rivendicare Taiwan come un proprio territorio. Taiwan dal canto suo continua a respingere le affermazioni di Pechino, affermando che solo il suo popolo ha il diritto di decidere il futuro dell'isola.
Cina e Taiwan, cosa succede e perché si aggravano le tensioni
La crisi si è inasprita da quando, nell'agosto 2022, l'allora Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, ha visitato l'isola, de facto indipendente dal 1949 ma da sempre rivendicata da Pechino. Ad aprile 2023 le tensioni sono riemerse dopo l'incontro a Los Angeles tra la presidente Tsai Ing-wen e l'allora presidente della Camera Usa McCarthy. La Cina ha reagito con una simulazione di attacco sull'isola. E a fine 2025 Pechino ha annunciato nuove esercitazioni militari, con munizioni vere, intorno a Taiwan