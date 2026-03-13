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Taiwan autorizza acquisto armi da Usa: pacchetto pronto per firma Trump. Protesta la Cina

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Il parlamento di Taipei ha autorizzato il governo a firmare gli accordi per quattro pacchetti di armi che includono i missili anticarro TOW, gli obici semoventi M109A7, i missili Javelin e il sistema missilistico a lancio multiplo HIMARS. Il presidente Trump potrebbe firmare l’accordo dopo il viaggio in Cina previsto per la fine del mese

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Un pacchetto di armi statunitense per Taiwan da circa 14 miliardi di dollari è pronto per l'approvazione del presidente statunitense Donald Trump e potrebbe essere firmato dopo il suo viaggio in Cina previsto per la fine di questo mese. Secondo alcune fonti vicine all’amministrazione Usa, l’accordo è tenuto segreto in vista del viaggio di Trump a Pechino dal 31 marzo al 2 aprile per incontrare Xi Jinping. A febbraio il leader cinese aveva avvertito Trump che la vendita di armi a Taiwan, che Pechino rivendica come proprio territorio, deve essere gestita con "prudenza".

Approvazione del pacchetto

L'accordo sarebbe il più grande mai stipulato per l'isola. Tra le armi comprese nei pacchetti figurano i missili anticarro TOW, gli obici semoventi M109A7, i missili Javelin prodotti dalla Lockheed Martin e il sistema missilistico a lancio multiplo HIMARS. Si parla di armi del valore complessivo di circa 9 miliardi di dollari, oltre a un supporto economico che è parte di un altro pacchetto annunciato da Washington a dicembre. Questa mattina il parlamento di Taiwan, come riferisce Reuters, ha autorizzato il governo a firmare gli accordi con gli Stati Uniti. "Questo organismo sostiene il principio di mettere la sicurezza nazionale al primo posto e di difendere fermamente l'integrità territoriale", ha affermato il presidente del parlamento Han Kuo-yu, leggendo la risoluzione approvata all'unanimità.

 

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Sono mesi che il governo del presidente Lai Ching-te cerca di convincere il parlamento ad approvare 40 miliardi di dollari in spese extra per la difesa: soldi che servirebbero proprio per l’acquisto di più armi e difendere l’isola dalla Cina che continua a rivendicare Taiwan come un proprio territorio. Taiwan dal canto suo continua a respingere le affermazioni di Pechino, affermando che solo il suo popolo ha il diritto di decidere il futuro dell'isola.

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