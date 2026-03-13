Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Trump: "Canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora onore ucciderli"

Nuovi proclami di vittoria su Teheran dal presidente degli Stati Uniti. "La loro marina è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra che gli Usa stanno combattendo contro Teheran. "Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo", ha scritto in un posto su Truth.. "Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47° presidente degli Stati Uniti d'America, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo", ha proseguito. "Eppure - ha scritto ancora Trump - se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La marina iraniana è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra".

Esistono alternative allo Stretto di Hormuz per trasportare petrolio?

I leader mondiali si interrogano su come aggirare la chiusura del corridoio marittimo che separa le coste iraniane dalla penisola arabica. Ma ci sono opzioni davvero valide? Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda l’11 marzo

