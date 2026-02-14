A caratterizzare il vertice sono soprattutto le tensioni tra Europa e Stati Uniti. “Tra Usa e Ue si è aperta una frattura”, ha ammesso ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Oggi la replica dal palco del segretario di Stato Usa: “Siamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo connessi. Vogliamo che l'Europa sia forte. Il nostro destino è intrecciato al vostro"

Seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. In cima all'agenda l'Ucraina ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ) e il rafforzamento delle difese europee in ambito Nato, oltre alle crisi in Medio Oriente e l'Iran. Ma a caratterizzare il vertice sono soprattutto i rapporti tra Europa e Stati Uniti. “Tra Usa e Ue si è aperta una frattura. L’ordine del dopoguerra non c'è più e bisogna rifondare l'Alleanza atlantica”, ha ammesso ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Oggi è arrivata l’attesa replica dal palco del segretario di Stato Usa Marco Rubio: “Siamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo connessi. Vogliamo che l'Europa sia forte. Crediamo che l'Europa debba sopravvivere. In definitiva, il nostro destino è intrecciato al vostro". Il suo intervento, quindi, è apparso come un messaggio d’amicizia all’Europa ed è stato accolto da una standing ovation finale. Poco dopo, il presidente del Msc Wolfgang Ischinger ha chiesto a Rubio se "abbia colto il sospiro di sollievo in quest'aula mentre ascoltavamo quello che interpreterei come un messaggio di rassicurazione, di partenariato”.

L’intervento di Rubio

Il discorso di Rubio su "Gli Stati Uniti nel mondo" ha aperto la seconda giornata della Conferenza. Il segretario di Stato Usa ha iniziato il suo intervento lanciando un messaggio di amicizia all’Europa. "Siamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo connessi. Vogliamo che l'Europa sia forte. Crediamo che l'Europa debba sopravvivere. In definitiva, il nostro destino è intrecciato al vostro", ha detto. Secondo Rubio, il trionfo del dopoguerra ha portato a una "pericolosa illusione". "L'euforia di questo trionfo – ha spiegato – ci ha portato alla pericolosa illusione di essere entrati nella 'fine della storia' e che ogni nazione fosse una democrazia liberale, che i legami formati dal commercio e solo dal commercio avrebbero sostituito la nazionalità, che l'ordine globale basato sulle regole, un termine abusato, avrebbe sostituito l'interesse nazionale e che saremmo vissuti in un mondo senza confini, dove tutti sarebbero diventati cittadini del mondo. Questa era un'idea folle che ignorava la natura umana". Poi ha aggiunto: "Abbiamo commesso questi errori insieme e ora, insieme, abbiamo il dovere nei confronti del nostro popolo di affrontare la realtà e andare avanti". E ancora: "Sotto la presidenza Trump, gli Stati Uniti d'America assumeranno ancora una volta il compito del rinnovamento e della ricostruzione, guidati dalla visione di un futuro orgoglioso, sovrano e vitale quanto il passato della nostra civiltà. E mentre siamo pronti, se necessario, a farlo da soli, è nostra preferenza e speranza farlo insieme a voi, nostri amici qui in Europa. Gli Stati Uniti e l'Europa, ci apparteniamo".

Rubio: Usa “non cercano di dividere, ma di rivitalizzare” alleanza

Nel suo intervento, Rubio ha sottolineato ancora: "Non vogliamo che i nostri alleati siano deboli, perché questo ci renderebbe ancora più deboli. Vogliamo alleati che sappiano difendersi, in modo che nessun avversario sia mai tentato di mettere alla prova la nostra forza collettiva. “Noi in America – ha aggiunto – non abbiamo alcun interesse a essere custodi educati e ordinati del declino controllato dell'Occidente". E ancora: gli Stati Uniti "non cercano di dividere, ma di rivitalizzare un’antica amicizia. Non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario per risolverlo". Gli Stati Uniti, ha detto ancora, vogliono "un'alleanza rinvigorita che riconosca che ciò che ha afflitto le nostre società non è solo un insieme di cattive politiche, ma un malessere di disperazione e autocompiacimento". "Non dobbiamo abbandonare il sistema di cooperazione internazionale che abbiamo creato, né smantellare le istituzioni globali del vecchio ordine che insieme abbiamo costruito – ha proseguito Rubio –. Ma queste devono essere riformate. Devono essere ricostruite. Ad esempio, le Nazioni Unite hanno ancora un enorme potenziale per essere uno strumento per il bene del mondo, ma non possiamo ignorare che oggi, sulle questioni più urgenti che ci troviamo ad affrontare, non hanno risposte e non hanno svolto praticamente alcun ruolo".