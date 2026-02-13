Conferenza di Monaco al via, tensione tra Ue e Usa

I protagonisti, da Rubio a von der Leyen

Nel 2025 la tradizionale tre giorni ospitata dall'Hotel Bayerischer Hof era stata segnata dalla dura reprimenda del vicepresidente Usa, JD Vance, nei confronti degli alleati del Vecchio Continente, accusati di trascinare i loro Paesi alla rovina con politiche troppo progressiste in tema di clima e immigrazione e attacchi alla liberta' d'espressione. Questa volta Washington sarà rappresentata invece dal segretario di Stato, Marco Rubio, che sembra orientato ad allentare la pressione su un'Europa che, nella nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale, pubblicata a dicembre, Donald Trump ha definito "un blocco vittima di troppe regole, privo di fiducia in se stesso" e che rischia la "cancellazione della sua civiltà" a causa dell'immigrazione. "Viviamo in una nuova era geopolitica, e questo richiederà a tutti noi di riesaminare come ci

presentiamo e quale sarà il nostro ruolo", ha detto Rubio ai giornalisti a bordo del suo aereo prima di partire da Washington. Ad attenderlo ci sono i suoi colleghi del G7, con i quali avrà un incontro il 14 febbraio, e numerosi leader europei, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, il premier britannico, Keir Starmer, il primo ministro polacco, Donald Tusk, e la premier danese, Mette Frederiksen. Per l'Italia, oltre al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto.