Conferenza di Monaco al via, tensione tra Ue e Usa

I temi sul tavolo, nel vertice che si svolge dal 13 al 15 febbraio, sono quello della Groenlandia, oltre che l'evoluzione dell'alleanza transatlantica e il riarmo europeo. Ma si parlerà anche di guerra in Ucraina
Un nuovo confronto sulla Groenlandia, sulla base dell'intesa elaborata dal segretario generale della Nato Mark Rutte, l'evoluzione dell'alleanza transatlantica e il riarmo europeo. Ma anche la guerra in Ucraina. Questi i temi al centro della sessantaduesima edizione della Conferenza della Sicurezza di Monaco - in scena dal 13 al 15 febbraio - che si apre all'ombra delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Unione europea.
I protagonisti, da Rubio a von der Leyen
Nel 2025 la tradizionale tre giorni ospitata dall'Hotel Bayerischer Hof era stata segnata dalla dura reprimenda del vicepresidente Usa, JD Vance, nei confronti degli alleati del Vecchio Continente, accusati di trascinare i loro Paesi alla rovina con politiche troppo progressiste in tema di clima e immigrazione e attacchi alla liberta' d'espressione. Questa volta Washington sarà rappresentata invece dal segretario di Stato, Marco Rubio, che sembra orientato ad allentare la pressione su un'Europa che, nella nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale, pubblicata a dicembre, Donald Trump ha definito "un blocco vittima di troppe regole, privo di fiducia in se stesso" e che rischia la "cancellazione della sua civiltà" a causa dell'immigrazione. "Viviamo in una nuova era geopolitica, e questo richiederà a tutti noi di riesaminare come ci
presentiamo e quale sarà il nostro ruolo", ha detto Rubio ai giornalisti a bordo del suo aereo prima di partire da Washington. Ad attenderlo ci sono i suoi colleghi del G7, con i quali avrà un incontro il 14 febbraio, e numerosi leader europei, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, il premier britannico, Keir Starmer, il primo ministro polacco, Donald Tusk, e la premier danese, Mette Frederiksen. Per l'Italia, oltre al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presente il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
La guerra in Ucraina
Intanto, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, spera che il conflitto con la Russia non passi in secondo piano e spera di avere un incontro con Rubio che, dopo Monaco, visiterà anche il primo ministro ungherese Viktor Orban e il primo ministro slovacco Robert Fico. Il nodo restano però sempre le cessioni territoriali a cui sarà costretta Kiev, che non vuole lasciare le aree del Donbass che ancora controlla. Il 19 febbraio, a Washington, si terrà la sessione inaugurale del suo cosiddetto "Consiglio
della Pace".
