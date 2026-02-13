Ucraina-Russia: nuovi attacchi nella notte. Rubio: incontrerò Zelensky

Ancora attacchi, ancora civili feriti mentre si attendono nuovi colloqui e possibile annuncio di nuove elezioni presidenziali e referendum su un eventuale accordo di pace da parte di Zelensky. Quattro persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo contro impianti energetici e altre infrastrutture critiche della città ucraina di Odessa, mentre tre persone - tra cui una donna e un bambino di 12 anni - sono rimaste ferite in un attacco di un drone ucraino nella regione russo di Volgograd
Nuovi raid russi su Kiev mentre si attendono sviluppi sul possibile annuncio, anticipato dal Financial Times nei giorni scorsi, di un piano per elezioni presidenziali e referendum su un eventuale accordo di pace da parte di Zelensky. Il governo ucraino però frena: "Prima la sicurezza". Il presidente ha annunciato nuovi colloqui il 17 o 18 negli Usa.
"La guerra in Ucraina: è terribile. La gente sta soffrendo. È il periodo più freddo dell'anno", ha detto Marco Rubio parlando con i giornalisti a Monaco. Il segretario di Stato americano ha anche anticipato che incontrerà Volodymyr Zelensky alla Conferenza di Monaco.
Il tutto accade mentre anche alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina si è parlato della guerra in Ucraina grazie al gesto dell’atleta di skeleton: Heraskevych è stato squalificato, “reo” di aver indossato un casco raffigurante gli atleti ucraini uccisi in guerra e giudicato dalla giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton "non conforme al regolamento".
Rubio, spero di vedere Zelensky a Monaco
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che prevede di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. "Penso che sarà presente e che ci sarà l'opportunità di vederlo. Credo sia nella mia agenda; non ne sono sicuro al 100%, ma sono fiducioso che ce la
faremo", ha dichiarato prima di partire per Monaco.Zelensky ha indicato che parteciperà all'incontro ad alto livello se la situazione della sicurezza nel suo Paese lo consentirà. Alla domanda sui bombardamenti russi, Rubio li ha definiti "terribili" e ha difeso gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto."è una guerra. Ecco perchè vogliamo che finisca. La gente sta soffrendo".
Ucraina: Onu, 5 mila edifici senza riscaldamento dopo attacchi
In Ucraina l'Ufficio Onu per il Coordinamento degli affari umanitari ha riferito che durante la notte tra mercoledì e
giovedì un altro attacco su larga scala in tutto il Paese ha danneggiato infrastrutture energetiche. A Kiev, Kharkiv e Odessa "quasi 5 mila edifici residenziali multipiano sono rimasti nuovamente senza riscaldamento". A Odessa, ha aggiunto l'Onu, gli attacchi hanno interrotto la fornitura d'acqua per quasi 300 mila residenti.
Ucraina, 4 feriti in raid russi contro infrastrutture energetiche a Odessa
Quattro persone sono rimaste ferite stanotte in un attacco russo contro impianti energetici e altre infrastrutture critiche della città ucraina di Odessa, hanno dichiarato funzionari locali citati dai media di Kiev.