Ucraina-Russia: nuovi attacchi nella notte. Rubio: incontrerò Zelensky

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che prevede di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. "Penso che sarà presente e che ci sarà l'opportunità di vederlo. Credo sia nella mia agenda; non ne sono sicuro al 100%, ma sono fiducioso che ce la

faremo", ha dichiarato prima di partire per Monaco.Zelensky ha indicato che parteciperà all'incontro ad alto livello se la situazione della sicurezza nel suo Paese lo consentirà. Alla domanda sui bombardamenti russi, Rubio li ha definiti "terribili" e ha difeso gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto."è una guerra. Ecco perchè vogliamo che finisca. La gente sta soffrendo".