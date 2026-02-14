Ucraina, Macron: “Europa sia presente a negoziati”. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Macron: “Non c'è pace senza Europa, sia presente a negoziati”. LIVE
L'Europa dovrà "definire le sue regole di coesistenza" con la Russia una volta raggiunto un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, al fine di "limitare il rischio di escalation" ha detto il presidente francese alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Oggi incontro tra il segretario di stato americano Marco Rubio e Zelensky. Il presidente ucraino vedrà anche Starmer e Rutte. Martedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina
L'Europa dovrà "definire le sue regole di coesistenza" con la Russia una volta raggiunto un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, al fine di "limitare il rischio di escalation". Lo ha dichiarato il presidente francese intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Se vogliono essere in una "posizione di forza" per discutere con la Russia in futuro, Macron ha affermato che i paesi europei devono "sviluppare attivamente" la loro "cassetta degli attrezzi" in materia di difesa, in particolare in termini di sistemi di "attacco di precisione" nelle profondità del paese. Le forze russe hanno lanciato un attacco con droni sulla regione di Kiev nella tarda serata di ieri ferendo due persone, rendono noto oggi le autorità locali citate dai media ucraini. Il raid ha preso di mira il distretto di Vyshhorod, alla periferia nord di Kiev. Martedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno rappresentati prima di Teheran e poi di Mosca e Kiev.
Conferenza Monaco, Gentiloni: "Merz dà voce a risveglio Europa, svolta su dazi e Kiev"
Il cancelliere tedesco Friedrich ''Merz ha fatto bene a rispondere dallo stesso pulpito in cui un anno fa JD Vance aveva accusato i governi europei di cancellare la loro civiltà. Il cancelliere tedesco, in piena sintonia con Macron, sia pure in un discorso teso a ridurre le distanze transatlantiche, ha parlato chiaro in difesa di scelte e valori europei, e lo ha fatto anche con un messaggio agli amici del Movimento Maga in Germania e in Europa''. Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni in una intervista alla Stampa commentando la Conferenza di Monaco sulla sicurezza e affermando che per l'Europa ''il risveglio è iniziato da qualche mese. Lo testimoniano i due accordi commerciali con Mercosur e India, e speriamo si facciano passi avanti con l'Australia. Trovo rassicuranti anche le ultime decisioni sull'Ucraina''.
Zelensky a Monaco vedrà Rubio, Starmer e Rutte
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky terrà a Monaco incontri con funzionari statunitensi, col segretario generale della Nato e col Primo ministro del Regno Unito, oltre a pronunciare diversi discorsi pubblici. L'ha annunciato il suo portavoce, Serhii Nykyforov, e lo riporta Ukrainska Pravda. Il programma inizierà con i colloqui tra Zelensky e il Primo ministro britannico Keir Starmer all'hotel Bayerischer Hof, sede della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Durante la giornata sono previsti due incontri ufficiali sul fronte statunitense: al mattino con un gruppo bipartisan di senatori statunitensi e più tardi con il segretario di Stato americano Marco Rubio, che guida la delegazione americana. Previsto anche un colloquio con il segretario generale della Nato Mark Rutte. In giornata poi Zelensky pronuncerà il suo discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Quest'anno il presidente ucraino è stato invitato anche a partecipare a una tavola rotonda congiunta con Rutte, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il senatore statunitense Roger Wicker, presidente della Commissione Forze Armate del Senato. Infine, in giornata è prevista anche una conferenza stampa di Zelensky, che poi in serata parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Ewald von Kleist.
Drone russo su Odessa, uccisa una donna
Una donna è stata uccisa in seguito a un attacco condotto con un drone russo sulla città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, aggiungendo che questo attacco ha danneggiato il tetto di un edificio residenziale. "Purtroppo nell'attacco è morta una donna", ha aggiunto su Telegram. Nella regione di Zaporizhia, invece, il capo dell'amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, ha segnalato un morto e tre feriti negli attacchi avvenuti nelle ultime 24 ore nel capoluogo regionale e nella città di Pologuy.
Due feriti in un raid russo contro la regione di Kiev
Le forze russe hanno lanciato un attacco con droni sulla regione di Kiev nella tarda serata di ieri ferendo due persone, rendono noto oggi le autorità locali citate dai media ucraini. Il raid ha preso di mira il distretto di Vyshhorod, alla periferia nord di Kiev. Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito che un uomo e una donna sono stati ricoverati in ospedale con ferite riportate a seguito dell'attacco. "Il nemico continua a terrorizzare la popolazione civile dell'oblast di Kiev", ha dichiarato Kalashnyk in un post su Telegram. L'attacco ha causato un incendio in un'abitazione, spento dalle squadre di emergenza.
Zelensky vede Merz: "Focus su armi e sforzi diplomatici per pace"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, con il quale ha ''discusso di progetti congiunti di produzione di armi e di lavoro diplomatico''. In particolare, ha scritto Zelensky su 'X', ''ulteriore assistenza militare, contributi aggiuntivi all'iniziativa Purl, sforzi diplomatici per raggiungere la pace e supporto energetico sono stati i temi chiave discussi con il Cancelliere''. Il presidente ucraino ha aggiunto che ''abbiamo anche affrontato i primi importanti risultati della produzione congiunta di droni ucraino-tedesca. E' proprio questo tipo di cooperazione che rende i nostri Paesi più forti. Abbiamo discusso su come ampliarla''. In conclusione Zelensky ha ''ringraziato la Germania per il suo contributo al salvataggio di vite umane durante la guerra su vasta scala della Russia, in particolare per la fornitura di sistemi di difesa aerea che hanno salvato migliaia e migliaia di vite dei nostri connazionali''.
Tajani vede Zelenksy a Monaco, focus su emergenza energetica
"In occasione della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, ho partecipato al vertice sull'Ucraina. Focus sulla grave emergenza energetica. Il Governo continuerà a sostenere il popolo ucraino e il suo diritto a difendersi. Continueremo a farlo anche attraverso le forniture di energia, l'impegno della nostra protezione civile e il coinvolgimento delle imprese italiane". Lo ha dichiarato su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, pubblicando una foto che lo ritrae a faccia a faccia con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante i lavori della Conferenza di Monaco.
Cooper: "Scettica su impegno Putin per pace, più pressione su Russia"
La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper si è detta "molto scettica" sull'impegno del presidente russo Vladimir Putin per la pace e ha chiesto di esercitare maggiori pressioni sull'economia russa. Intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, Cooper ha detto di essere "molto scettica sul fatto che il presidente Putin sia impegnato per la pace". "Spero davvero che questi colloqui possano progredire e arrivare a un accordo di pace, ma penso anche che dovremo continuare ad aumentare la pressione economica sulla Russia, anche rafforzando la morsa su petrolio e gas, rafforzando la morsa sulla flotta ombra russa, mantenendo la pressione economica con ulteriori sanzioni e, spero, anche con un divieto dei servizi marittimi, in modo da continuare ad aumentare la pressione sull'economia russa. L'economia è già stata duramente colpita, ma dobbiamo continuare a esercitare questa pressione", ha affermato la responsabile della diplomazia britannica.
Macron: "Europa difenda suoi interessi da attacchi Usa"
Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato l'Europa a "mostrare un impegno incrollabile nel difendere i suoi interessi" dagli attacchi degli Stati Uniti. Intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco, Macron ha detto che ''se vogliamo essere presi sul serio nel continente europeo e oltre, dobbiamo dimostrare al mondo il nostro incrollabile impegno a difendere i nostri interessi. Questo inizia, ovviamente, continuando a estendere il nostro sostegno all'Ucraina, ma potrebbe anche proseguire con l'eliminazione dei dazi doganali ingiustificati e il cortese rifiuto di rivendicazioni ingiustificate sul territorio europeo''. Il capo dell'Eliseo ha detto che ''questo è ciò che abbiamo fatto e questo è ciò che continueremo a fare''.
Macron: "Europa definisca regole di coesistenza con Russia"
L'Europa dovrà "definire le sue regole di coesistenza" con la Russia una volta raggiunto un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, al fine di "limitare il rischio di escalation". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, sottolineando che è importante che gli europei "avviino una serie di consultazioni su questo importante tema". Se vogliono essere in una "posizione di forza" per discutere con la Russia in futuro, Macron ha affermato che i paesi europei devono "sviluppare attivamente" la loro "cassetta degli attrezzi" in materia di difesa, in particolare in termini di sistemi di "attacco di precisione" nelle profondità del paese.
Zelensky: "Elezioni possibili se Trump convince Putin a tregua di 2-3 mesi"
Le elezioni in Ucraina potrebbero tenersi se venisse raggiunto un cessate il fuoco di due-tre mesi con la Russia grazie alla pressione del presidente americano, Donald Trump. Lo ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, citato dal Guardian.
Interpellato a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco sulla possibilità di votare, Zelensky ha ribadito che prima è necessario fermare il conflitto e ottenere garanzie di sicurezza. "Se il presidente Trump, e credo che possa farlo, spinge Putin verso un cessate il fuoco che duri due o tre mesi, noi faremo le elezioni", ha affermato.