Ucraina, Macron: “Europa sia presente a negoziati”. LIVE

Il cancelliere tedesco Friedrich ''Merz ha fatto bene a rispondere dallo stesso pulpito in cui un anno fa JD Vance aveva accusato i governi europei di cancellare la loro civiltà. Il cancelliere tedesco, in piena sintonia con Macron, sia pure in un discorso teso a ridurre le distanze transatlantiche, ha parlato chiaro in difesa di scelte e valori europei, e lo ha fatto anche con un messaggio agli amici del Movimento Maga in Germania e in Europa''. Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni in una intervista alla Stampa commentando la Conferenza di Monaco sulla sicurezza e affermando che per l'Europa ''il risveglio è iniziato da qualche mese. Lo testimoniano i due accordi commerciali con Mercosur e India, e speriamo si facciano passi avanti con l'Australia. Trovo rassicuranti anche le ultime decisioni sull'Ucraina''.