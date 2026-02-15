Ucraina, Zelensky: “Errore escludere Europa da negoziati pace”. LIVE

I russi hanno attaccato un edificio residenziale privato a Zaporizhzhia con un drone Shaheed. L'attacco ha causato un incendio e tre persone sono rimaste ferite. Lo scrive su Telegram l'amministrazione militare della regione, ripresa da Rbc Ukraine. "Tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 75 anni e due donne di 73 e 55 anni. Stanno ricevendo tutta l'assistenza medica necessaria", si legge nel rapporto. Il territorio di Krasnodar e la Crimea sono sotto attacco da parte di droni sconosciuti già da ieri sera, sempre secondo Rbc, e i residenti di Sochi e Adler hanno sentito potenti esplosioni nel cielo, e il porto potrebbe essere stato colpito. Si segnalano anche voli diretti a Kerch.