Negli ultimi anni queste rane hanno conquistato popolarità tra gli amanti degli animali esotici, ma non sono adatte ai principianti. Sono animali territoriali: un'eccessiva densità può generare conflitti. L'alimentazione deve essere esclusivamente a base di cibo vivo, come i moscerini della frutta, afidi, piccoli coleotteri o tarme della cera. Con cure adeguate possono vivere tra i 10 e i 15 anni in cattività. Per mantenerle in salute è necessario ricreare un microclima tropicale. Gli esemplari allevati in cattività, in ogni caso, non sono velenosi, proprio perché la tossicità dipende dall'alimentazione naturale a base degli insetti responsabili della produzione di tossine

Le rane frecce allevate non sono velenose - ©Getty