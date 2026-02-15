In Germania si chiude la Conferenza sulla sicurezza: Kallas e Lagarde protagoniste. Ieri il Segretario di Stato Usa Rubio ha detto che tra Stati Uniti ed Europa c'è "un legame indistruttibile, i nostri destini sono intrecciati”. “Non siamo in contrasto, ma più indipendenti", replica von der Leyen. Starmer è pronto a schierare nell'Atlantico del Nord una portaerei. Cauta la posizione italiana dopo l'affondo di Merz. Meloni frena sul netto rifiuto della cultura Maga e apre al Board of Peace di Trump per Gaza

Ultimo giorno della Conferenza sulla sicurezza a Monaco , caratterizzata da dibattiti sul ruolo dell'Europa in un contesto globale sempre più instabile e la competitività economica. Oggi protagoniste Kaja Kallas e Christine Lagarde. La mattinata si è aperta con l'intervento dell'Alto rappresentante Ue in un panel con il presidente lettone Edgars Rinkevics, la vice segretaria generale della Nato Radmila Sekerinska e la sottosegretaria delle Forze Armate francese Alice Rufo. La sessione successiva si concentrerà sulla competitività, con la presidente della Bce Lagarde e il premier estone Kristen Michal tra i relatori. Seguiranno sessioni col ministro croato Andrej Plenkovic, il ministro delle Finanze norvegese Jens Stoltenberg e il ministro degli Esteri ombra del Regno Unito Priti Patel. La conferenza si concluderà alle 13 con le osservazioni conclusive del presidente della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger.

Kallas: "Russia non è una superpotenza, la sua economia è a pezzi"

Kaja Kallas, l'Alto rappresentante Ue, parlando a Monaco ha detto: "Cerchiamo di essere lucidi riguardo alla Russia: non è una superpotenza. Dopo oltre un decennio di conflitti, inclusi quattro anni di guerra su vasta scala, la Russia ha avanzato di poco rispetto alle linee del 2014. Il costo? 1,2 milioni di vittime. Oggi la Russia è distrutta, la sua economia è a pezzi, è scollegata dai mercati energetici europei e i suoi stessi cittadini stanno fuggendo. In realtà, la minaccia più grande che la Russia rappresenta ora è quella di ottenere più risultati al tavolo delle trattative di quanti ne abbia ottenuti sul campo di battaglia".

Kallas: "L'Europa non è davanti alla cancellazione della sua civiltà"

"Contrariamente a quanto alcuni potrebbero dire, l'Europa 'woke e decadente' non sta vivendo la cancellazione della sua civiltà. Anzi, le persone vogliono ancora unirsi al nostro club, e non solo i loro connazionali europei", ha proseguito Kallas. "Spero solo che chi aspetta da tempo non debba aspettare ancora a lungo. Come mostrano i sondaggi, coloro che sono già membri vogliono che l'Unione assuma un ruolo più forte nel mondo, per difendere i nostri valori, prendersi cura del nostro popolo e far progredire l'umanità", ha aggiunto. "Come ha detto il presidente Macron a Davos, l'Europa a volte è troppo lenta e ha bisogno di essere riformata. Ma sappiamo assolutamente chi siamo e ciò per cui ci battiamo".