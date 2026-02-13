Offerte Sky
Greenpeace, la protesta alla conferenza di Monaco

Mondo

Greenpeace ha inscenato una protesta a Monaco di Baviera durante la Munich Security Conference, esponendo uno striscione contro il gas fossile e gonfiabili raffiguranti Donald Trump e Vladimir Putin per denunciare la dipendenza energetica europea da Usa e Russia. Gli attivisti hanno chiesto più rinnovabili per garantire sovranità e sicurezza energetica

