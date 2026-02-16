Guerra Ucraina, Mosca: "Il regime di Kiev è cellula terroristica internazionale". LIVE
Alla vigilia del nuovo ruond di negoziati che si terrà domani a Ginevra, Mosca rilancia l'idea - già proposta a marzo 2025 da Putin - di introdurre una governance esterna in Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite dopo la fine della guerra. Zelensky intanto sente Witkoff e insiste sulle garanzie di sicurezza. Mosca ribatte: "Il regime di Kiev è diventato una cellula terroristica internazionale neonazista"
Alla vigilia del nuovo round di negoziati che si terrà domani a Ginevra, Mosca rilancia l'idea di introdurre una governance esterna in Ucraina sotto l'egida delle Nazioni Unite dopo la fine della guerra. Zelensky sente Witkoff e insiste sulle garanzie di sicurezza. Ma per Mosca: "Il regime di Kiev è diventato una cellula terroristica internazionale neonazista".
Intanto, sul terreno, la pressione militare russa non accenna a diminuire. Kiev ha diffuso dati che parlano di migliaia di droni intercettati solo nell’ultimo mese, insieme a centinaia di missili e migliaia di bombe. Le autorità ucraine sostengono che anche le perdite russe continuino a essere elevate, mentre accusano il Cremlino di puntare a dividere l’Occidente per indebolirne la risposta politica e militare.
Kiev verso le urne? I dubbi su tempi, limiti giuridici e sicurezza
Presidenziali e referendum sulla pace nei prossimi mesi: questa l’ipotesi che divide i vertici ucraini. La legge marziale oggi impedisce consultazioni in tempo di guerra e sul tavolo non esiste ancora un piano per un cessate il fuoco definito. E mentre gli Stati Uniti spingono per una chiusura del conflitto entro l’estate, per molti osservatori l'obiettivo di un voto entro maggio è irrealistico
Kiev: "In 24 ore i russi hanno lanciato 668 attacchi nella regione di Zaporizhzhia"
Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno effettuato 668 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Sei persone sono rimaste ferite a seguito di attacchi nemici nello stesso distretto. Lo ha riferito su Telegram Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, scrive Ukrinform.
Ucraina, team negoziale Kiev partito per Ginevra
La delegazione ucraina, incaricata di condurre domani negoziati sulla fine della guerra, è partita per Ginevra. Lo ha dichiarato Kyrylo Budanov, capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Sulla strada per Ginevra. Il prossimo round di negoziati è alle porte. Lungo la strada, insieme ai colleghi, discuteremo le lezioni della nostra storia e cercheremo le giuste conclusioni. Gli interessi dell'Ucraina devono essere salvaguardati", ha scritto Budanov su 'X'.
Zelensky: "Ho avuto colloqui con Rubio, Witkoff e Kushner"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è riunito a Monaco di Baviera con il segretario di Stato americano Marco Rubio, e successivamente ha avuto una conversazione telefonica con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, in vista dei colloqui trilaterali in programma martedì a Ginevra tra Kiev, Mosca e Washington: è quanto reso noto da lui stesso su X.
Mosca: "Regime Kiev è cellula terroristica internazionale neonazista"
Il regime di Kiev ha raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. "Ho una domanda per le decine di migliaia di esperti mondiali di terrorismo internazionale: dove siete tutti? Perché non c'è stata una tavola rotonda o una sessione alla Conferenza di Monaco su come il regime di Kiev sia passato da regime fantoccio che giocava a fare democrazia a cellula terroristica internazionale con caratteristiche uniche, ovvero una vena neonazista?", ha detto in tv.
Zelensky: "Compromesso con Russia c'è già, Putin non è in prigione"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il mondo ha già raggiunto il più grande compromesso nei confronti della Russia, poiché "il dittatore russo Vladimir Putin e il suo entourage sono ancora in libertà". Lo scrive la Ucrainska Pravda, riprendendo una intervista a Politico del leader di Kiev. Zelensky ha anche affermato che Trump aveva proposto un cessate il fuoco e una sospensione temporanea della guerra. L'Ucraina ha accettato un cessate il fuoco incondizionato, ma Putin ha rifiutato, ha aggiunto.