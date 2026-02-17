Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Massicci raid russi, Mosca ignora gli sforzi di pace". LIVE
Le autorità ucraine hanno dichiarato l'allerta aerea in tutto il Paese a causa di missili da crociera lanciati dalle forze russe a poche ore dall'inizio dei colloqui Mosca-Kiev-Usa a Ginevra. Il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che le forze russe preparavano altri attacchi massicci. Un morto e sei feriti a Sumy. "L'Ucraina dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative, in fretta", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One
Le autorità ucraine hanno dichiarato l'allerta aerea in tutto il Paese a causa di missili da crociera lanciati dalle forze russe a poche ore dall'inizio dei colloqui Mosca-Kiev-Usa a Ginevra. Nella notte la Russia ha bersagliato l'Ucraina con 29 missili e 396 droni, e con questi attacchi Mosca "ignora gli sforzi di pace": ha affermato il ministro degli Esteri Andriy Sybiga. Il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che le forze russe preparavano altri attacchi massicci. Un morto e sei feriti a Sumy, dove una donna di 68 anni è rimasta uccisa a causa di una attacco di droni russi: lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media locali. I droni hanno centrato un edificio residenziale. A seguito degli attacchi russi in Ucraina, la Polonia ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Lo ha riferito l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea (Pansa), precisando che gli scali hanno ripreso le attività circa un'ora dopo.
A Ginevra oggi un nuovo round di colloqui tra gli inviati americani e le delegazioni russa e ucraina, nell'ambito dell'ultimo difficile tentativo degli Stati Uniti di porre fine alla guerra che dura da quattro anni. I due precedenti round di colloqui mediati dalla Casa Bianca non hanno prodotto alcun progresso. "L'Ucraina dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative, in fretta", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.
Zelensky: "Massiccio attacco russo, quasi 400 droni e 29 missili"
Volodymyr Zelensky denuncia un "massiccio attacco russo" nel giorno dei colloqui di Ginevra, mentre il conflitto in Ucraina si avvia a entrare nel quarto anno, innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio del 2022. "Sono in corso le operazioni di soccorso e ripristino in molte regioni dopo un massiccio attacco russo - si legge in un post su X del presidente ucraino - E' stato un attacco combinato, studiato in modo deliberato per provocare il maggior danno possibile al nostro settore dell'energia. Sono stati impiegati quasi 400 droni e 29 missili di diverso tipo, anche balistici. Un numero significativo è stato abbattuto". A Odessa, precisa Zelensky nel post, "decine di migliaia di persone sono senza riscaldamento e senza acqua dopo l'attacco con droni". "Sono in totale 12 le regioni colpite - aggiunge - e purtroppo nove persone sono rimaste ferite, anche bambini". Segnalati danni in "più di dieci palazzi" e sull'infrastruttura ferroviaria. Per Zelensky, "i partner devono rispondere a tutti questi attacchi contro la vita" e "la Russia deve rispondere per la sua aggressione". "La nostra diplomazia sarà più efficace se ci saranno giustizia e forza", scrive ancora citando "la pressione tramite le sanzioni" contro la Russia e il "sostegno rapido per l'Esercito ucraino e la nostra difesa aerea". "Perché la pace sia reale e giusta - conclude - l'azione deve prendere di mira l'unica fonte di questa aggressione, perché è Mosca che continua a uccidere, che continua con gli attacchi massicci e gli assalti".
Dombrovskis: "Al lavoro per prime erogazioni Ue all'Ucraina da aprile"
Rispetto al sostegno finanziario Ue all'Ucraina "siamo attualmente nella fase finale del processo e stiamo preparando anche altri documenti, come la strategia di finanziamento dell'Ucraina per quest'anno, con l'obiettivo di poter iniziare le erogazioni già ad aprile". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, prima dell'inizio del Consiglio Ue Ecofin a Bruxelles. Durante la riunione, ha segnalato Dombrovskis, "informerò i ministri Ue sullo stato dell'attuazione dello strumento Safe, per il quale finora abbiamo valutato positivamente i piani di investimento nella difesa di 16 Stati membri per un ammontare di 113 miliardi di euro, e oggi ci aspettiamo anche una decisione positiva dei ministri sulla clausola di salvaguardia nazionale per l'Austria, al fine di aumentare la spesa per la difesa". "Forniremo anche il tradizionale aggiornamento sull'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza - ha segnalato -. Mancano più o meno sei mesi alla scadenza di fine agosto di quest'anno: ora l'attenzione deve davvero concentrarsi sull'attuazione dei piani di ripresa e resilienza".
Ucraina, Kiev: stanotte da Russia 29 missili e 396 droni
Nella notte, alla vigilia del nuovo round di colloqui a Ginevra, le forze di Mosca hanno lanciato 29 missili e 396 droni contro l'Ucraina. Lo hanno riferito le autorita' di Kiev.
Kiev: "Con i massicci raid la Russia ignora gli sforzi di pace"
La notte scorsa alla vigilia dei colloqui di Ginevra, la Russia ha bersagliato l'Ucraina con 29 missili e 396 droni, e con questi attacchi Mosca "ignora gli sforzi di pace": lo afferma il ministro degli Esteri Andriy Sybiga.
Armi nucleari, dottrina sull’uso e cosa ne pensano i cittadini europei
In Europa si parla nuovamente di atomica: le divergenze tra le due sponde dell’Atlantico stanno portando i Paesi del Vecchio Continente a riflettere se sia corretto riarmarsi e fornirsi di uno strumento di deterrenza. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di Sky TG24, andato in onda il 16 febbraio 2026.
Kiev: un morto e sei feriti in raid russi a Sumy
Una donna di 68 anni è rimasta uccisa a causa di una attacco di droni russi nella regione frontaliera di Sumy. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media locali. I droni hanno centrato un edificio residenziale. Sei i feriti, tutti parenti della donna uccisa, inclusi due ragazzi di 7 e 15 anni.
Autorità locali: "Incendio in una raffineria in Russia per attacco ucraino"
A seguito di un attacco con droni delle forze armate ucraine nel territorio di Krasnodar, in Russia, si è sviluppato un incendio nella raffineria di petrolio di Ilsky. Lo hanno riferito i servizi di emergenza locali su Telegram. L' incendio ha interessato un'area di circa 700 metri quadrati "Non ci sono state vittime, ma un serbatoio di petrolio è stato danneggiato", ha dichiarato la task force impegnata sul luogo dell'attacco.
Ucraina: stop 2 aeroporti Polonia per raid russi, poi riaperti
A seguito degli attacchi russi in Ucraina, la Polonia ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Lo ha riferito l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea (Pansa) in un tweet, precisando che gli scali hanno ripreso le attivita' circa un'ora dopo.
Media: "Delegazione russa arrivata a Ginevra per negoziati su Ucraina"
E' arrivata a Ginevra la delegazione russa per i negoziati sulla pace in Ucraina. Lo riferisce la Tass.
Ucraina, Mosca: "Oltre 150 droni Kiev respinti nella notte"
Le forze russe hanno respinto 151 droni ucraini durante la notte, "sulle regioni della Federazione, cosi' come sul Mar Nero e sul Mar d'Azov". Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. Le due parti hanno intensificato gli attacchi in vista dei colloqui odierni a Ginevra. Nella Crimea annessa alla Russia, il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev ha dichiarato che una ventina di droni sono stati abbattuti durante "uno degli attacchi piu' lunghi degli ultimi tempi". "Purtroppo, ci sono stati feriti. Secondo le informazioni preliminari, un bambino e' rimasto ferito", ha scritto su Telegram. Sono attesi per oggi a Ginevra un nuovo round di negoziati diplomatici con il sostegno degli Stati Uniti, dopo che non sono stati registrati progressi in quelli precedenti. Mentre la Russia occupa circa un quinto dell'Ucraina, Kiev ha recentemente compiuto progressi sul campo di battaglia, riconquistando 201 chilometri quadrati la scorsa settimana.
Ucraina:catastrofe demografica,Kiev finanzia congelamento sperma
Il governo dell'Ucraina, nel timore del rischio di una catastrofe demografica nel Paese, sta chiedendo ai suoi soldati di donare il proprio sperma. Lo riferisce la Bbc, riportando la testimonianza di Maxim, un trentacinquenne che presta servizio nella Guardia nazionale. "I nostri uomini stanno morendo. Il patrimonio genetico ucraino sta morendo. Ne va della sopravvivenza della nostra nazione", ha detto il soldato, parlando al telefono da una posizione vicina alla linea del fronte orientale. Quando di recente e' tornato a casa in licenza, sua moglie lo ha convinto a recarsi in una clinica di Kiev e per donare un campione di liquido seminale. Se Maxim venisse ucciso, sua moglie potrebbe usare il campione per cercare di avere il figlio che hanno sempre desiderato. Ma il militare sostiene che il suo sperma congelato potrebbe essere in ogni caso fondamentale per creare una famiglia. "Che tu sia esattamente sul 'punto zero' della linea del fronte o a 30 chilometri di distanza o addirittura a 80 chilometri di distanza, non c'e' alcuna garanzia che tu sia al sicuro", avverte il soldato, spiegando che i droni russi che sorvolano la zona rappresentano una minaccia costante. "Cio' significa stress, e anche questo puo' avere un impatto: la capacita' riproduttiva diminuisce. Quindi dobbiamo pensare al futuro e al futuro della nostra nazione ucraina". Le cliniche private per la fertilita' hanno iniziato a offrire la cosiddetta crioconservazione ai militari nel 2022, all'inizio dell'invasione russa su vasta scala. E' possibile congelare gratuitamente sia lo sperma sia per le donne gli ovuli nel caso in cui fossero rimasti feriti in azione o la loro fertilita' fosse stata in qualche modo compromessa. Nel 2023 il Parlamento ha regolamentato la pratica e ha disposto i finanziamenti statali. "I nostri soldati stanno difendendo il nostro futuro, ma potrebbero perdere il loro, quindi abbiamo voluto dare loro questa possibilita'", ha commentato la deputata Oksana Dmitrieva, che ha partecipato alla stesura della legge.
Ucraina: pioggia di missili russi, allerta in tutto il Paese
Le autorita' ucraine hanno dichiarato l'allerta aerea in tutto il Paese ha causa di missili da crociera lanciato dalle forze russe a poche ore dall'inizio dei colloqui Mosca--Kiev-Usa a Ginevra. Lo riferisce Ukrinform, spiegando che missili da crociera sorvolano Sharhorod in direzione di Kamyats-Podilskyi, altri sono diretti verso Vinnytsia, nei distretti di Teplyk e Haisyn, diretti a nord-ovest. Altri missimi sono segnalati lungo il confine tra le regioni di Mykolaiv e Odessa in direzione della regione di Vinnytsia e altri si stanno avvicinando alla Odessa, provenienti dal Mar Nero. In precedenza il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che le forze russe preparavano altri attacchi massicci.
Droni russi contro Odessa, due feriti e danni alle infrastrutture
A Odessa due persone sono rimaste ferite e una struttura infrastrutturale e un edificio residenziale sono stati danneggiati a seguito di un attacco con un drone russo. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito il direttore dell'amministrazione di Odessa Serhiy Lysak, su Telegram. "A seguito dell'attacco, infrastrutture ed edifici civili sono stati danneggiati. In una zona, è scoppiato un incendio ai piani superiori di un edificio residenziale. In un'altra, sono stati danneggiati un negozio e una stazione di servizio", ha scritto. Al momento si sa che due persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria. "Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul campo", ha aggiunto Lysak. Le truppe russe stanno attaccando massicciamente l'Ucrainacon droni d'attacco ed è stato dichiarato l'allerta aerea in diverse regioni. Durante l'attacco si sono udite delle esplosioni nel Dnipro: lo riferisce un corrispondente di Ukrinform. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea in diverse regioni, in particolare nella regione di Dnipropetrovsk.
Trump: "L'Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto"
"L'Ucraina deve sedersi al tavolo dei negoziati al più presto". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti sui negoziati di Ginevra a bordo dell'Air Force One.