Le autorità ucraine hanno dichiarato l'allerta aerea in tutto il Paese a causa di missili da crociera lanciati dalle forze russe a poche ore dall'inizio dei colloqui Mosca-Kiev-Usa a Ginevra. Nella notte la Russia ha bersagliato l'Ucraina con 29 missili e 396 droni, e con questi attacchi Mosca "ignora gli sforzi di pace": ha affermato il ministro degli Esteri Andriy Sybiga. Il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che le forze russe preparavano altri attacchi massicci. Un morto e sei feriti a Sumy, dove una donna di 68 anni è rimasta uccisa a causa di una attacco di droni russi: lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media locali. I droni hanno centrato un edificio residenziale. A seguito degli attacchi russi in Ucraina, la Polonia ha chiuso temporaneamente gli aeroporti di Rzeszow e Lublino. Lo ha riferito l'Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea (Pansa), precisando che gli scali hanno ripreso le attività circa un'ora dopo.

A Ginevra oggi un nuovo round di colloqui tra gli inviati americani e le delegazioni russa e ucraina, nell'ambito dell'ultimo difficile tentativo degli Stati Uniti di porre fine alla guerra che dura da quattro anni. I due precedenti round di colloqui mediati dalla Casa Bianca non hanno prodotto alcun progresso. "L'Ucraina dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative, in fretta", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One.

