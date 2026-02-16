Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Navalny avvelenato, il Cremlino: "Accusa senza fondamento"

Mondo

Il riferimento è al rapporto dei servizi segreti pubblicato da Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi in cui si sostiene che Navalny sia stato "avvelenato" da Mosca con una "tossina rara"

ascolta articolo

Il Cremlino ha definito "prive di fondamento" le accuse dell'intelligence di cinque paesi europei secondo cui Alexei Navalny, l'oppositore morto esattamente due anni fa in una colonia penale, è stato avvelenato. "Naturalmente non accettiamo tali accuse. Non siamo d'accordo. Le consideriamo parziali e infondate", ha dichiarato Dmitry Peskov ai giornalisti. Il riferimento è al rapporto dei servizi segreti pubblicato da Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi in cui si sostiene che Navalny sia stato "avvelenato" da Mosca con una "tossina rara". "Quando i risultati dei test saranno disponibili e le formule delle sostanze verranno rivelate, commenteremo di conseguenza" aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dopo gli ultimi sviluppi sul caso. E ancora: "Fino ad allora tutte le affermazioni sono solo propaganda volta a distogliere l'attenzione dai problemi dell'Occidente".

"Barbaro complotto del Cremlino"

''Abbiamo trovato insieme le prove di questa tossina letale che è stata trovata nel corpo di Alexei Navalny al momento della sua morte - ha affermato la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper -. E solo il regime russo aveva il movente, i mezzi e l'opportunità di somministrargli questo veleno letale mentre era in prigione in Russia''. Le autorità di Mosca ''volevano farlo tacere perché era un critico del loro regime ed è per questo che abbiamo smascherato questo barbaro complotto del Cremlino e ci siamo assicurati di farlo anche con le prove''. "Penso che ci vorrà del tempo, ma scopriremo chi è stato – ha detto Lyudmila Navalnaya vicino alla tomba del figlio a Mosca -. Naturalmente, vogliamo che questo accada nel nostro Paese e vogliamo che la giustizia prevalga. Sapevamo che nostro figlio non era semplicemente morto in prigione, ma era stato assassinato". 

Vedi anche

Alexei Navalny, due anni fa la morte dell'oppositore russo: chi era

Mondo: Ultime notizie

Trovata morta in Grecia Dana Eden, produttrice della serie tv Teheran

Mondo

Aveva 52 anni ed è stata trovata senza vita da suo fratello nella camera d’albergo ad Atene dove...

Ucraina, Mosca: "Regime Kiev è cellula terroristica internazionale"

live Mondo

Alla vigilia del nuovo ruond di negoziati che si terrà domani a Ginevra, Mosca rilancia l'idea...

Usa-Iran, domani a Ginevra nuovi colloqui sul nucleare. LIVE

live Mondo

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è arrivato a Ginevra per i colloqui in programma...

Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune già nel 2023

Mondo

Secondo l'emittente svizzera Rts, sarebbe emerso un documento del 2023, contenente tutte le...

Alexei Navalny, due anni fa la morte dell'oppositore russo: chi era

Mondo

Attivista e blogger, per anni è stato il principale oppositore del presidente Vladimir Putin. Al...

29 foto

Mondo: I più letti