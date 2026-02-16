Navalny avvelenato, il Cremlino: "Accusa senza fondamento"

Il Cremlino ha definito "prive di fondamento" le accuse dell'intelligence di cinque paesi europei secondo cui Alexei Navalny, l'oppositore morto esattamente due anni fa in una colonia penale, è stato avvelenato. "Naturalmente non accettiamo tali accuse. Non siamo d'accordo. Le consideriamo parziali e infondate", ha dichiarato Dmitry Peskov ai giornalisti. Il riferimento è al rapporto dei servizi segreti pubblicato da Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi in cui si sostiene che Navalny sia stato "avvelenato" da Mosca con una "tossina rara". "Quando i risultati dei test saranno disponibili e le formule delle sostanze verranno rivelate, commenteremo di conseguenza" aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dopo gli ultimi sviluppi sul caso. E ancora: "Fino ad allora tutte le affermazioni sono solo propaganda volta a distogliere l'attenzione dai problemi dell'Occidente".

"Barbaro complotto del Cremlino"

''Abbiamo trovato insieme le prove di questa tossina letale che è stata trovata nel corpo di Alexei Navalny al momento della sua morte - ha affermato la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper -. E solo il regime russo aveva il movente, i mezzi e l'opportunità di somministrargli questo veleno letale mentre era in prigione in Russia''. Le autorità di Mosca ''volevano farlo tacere perché era un critico del loro regime ed è per questo che abbiamo smascherato questo barbaro complotto del Cremlino e ci siamo assicurati di farlo anche con le prove''. "Penso che ci vorrà del tempo, ma scopriremo chi è stato – ha detto Lyudmila Navalnaya vicino alla tomba del figlio a Mosca -. Naturalmente, vogliamo che questo accada nel nostro Paese e vogliamo che la giustizia prevalga. Sapevamo che nostro figlio non era semplicemente morto in prigione, ma era stato assassinato".