Dalla ricetta Draghi-Letta ai nostri nuovi alleati: dove va l'Europa?

Dal vertice informale di Alden Biesen, Ursula von der Leyen pretende decisioni e soluzioni. E mentre il report stilato ormai un anno e mezzo fa appare di sempre più difficile attuazione, l'Unione si divide tra chi auspica una forte spinta per gli investimenti e chi invece punta tutto sullo snellimento della burocrazia. Una strada, quest'ultima, probabilmente insufficiente