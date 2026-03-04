Trump sconfessa Trump: l'effetto "guerra in Iran" sul sostegno MAGA

La guerra in Iran divide gli americani: secondo Reuters/Ipsos solo il 27% approva gli attacchi, mentre CNN registra il 59% di contrari. Anche nel mondo MAGA cresce la freddezza, mettendo in difficoltà Donald Trump a pochi mesi dal midterm
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi