Trump sconfessa Trump: l'effetto "guerra in Iran" sul sostegno MAGA

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La guerra in Iran divide gli americani: secondo Reuters/Ipsos solo il 27% approva gli attacchi, mentre CNN registra il 59% di contrari. Anche nel mondo MAGA cresce la freddezza, mettendo in difficoltà Donald Trump a pochi mesi dal midterm

