Il ritorno dal vivo, il 5 marzo all’Alcatraz a Milano, per l’unica data italiana del tour europeo. Il nuovo album, Distracted, in arrivo il 3 aprile, prodotto da Greg Kurstin insieme a Flying Lotus, Kenny Beats e The Lemon Twigs in cui spicca la collaborazione con Mac Miller, scomparso nel 2018. L’importanza della felicità, che non è un obiettivo ma parte del viaggio chiamato vita. E la musica, che fotografa chi siamo, oggi: abbiamo dialogato con il talentuosissimo pluristrumentista Thundercat, la nostra intervista