Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Longo: “L'obesità crisi sanitaria, nasce da un fallimento culturale”

Claudio Calì

Claudio Calì

©Getty

Nella Giornata Mondiale dell’Obesità, Valter Longo, Professore di Biogerontologia e Direttore del Longevity Institute della USC (University of Southern California) di Los Angeles, analizza le cause profonde dell’emergenza globale e propone un modello strutturato di prevenzione basato su educazione, scienza e interventi multidisciplinari

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ