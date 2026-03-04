Quanto è andata over-budget l'olimpiade di Milano-Cortina?

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono passate da 1,3 a oltre 1,7 miliardi di dollari per l’organizzazione, con spesa totale stimata fino a 7 miliardi di euro. Ma lo sforamento è la norma: uno studio dell'Università di Oxford rileva extra-costi in tutte le edizioni dal 1960
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi