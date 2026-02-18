Iran, spiragli nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. LIVE

Iran e Stati Uniti fanno progressi. Cauto ottimismo dopo il second round di negoziati indiretti, a Ginevra. Washington, però, sottolinea come ci sia ancora molta strada da fare. Le parti torneranno a vedersi. Ma Khamenei non rinuncia alle minacce: "Potremmo affondare le loro navi". A Teheran un deputato straccia la foto di Mattarella . Scontro in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia, unico grande Paese europeo, alla prima riunione del Board su Gaza domani a Washington
in evidenza
