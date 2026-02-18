Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, spiragli nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. LIVE

live Mondo
©Getty

Iran e Stati Uniti fanno progressi. Cauto ottimismo dopo il second round di negoziati indiretti, a Ginevra. Washington, però, sottolinea come ci sia ancora molta strada da fare. Le parti torneranno a vedersi. Ma Khamenei non rinuncia alle minacce: "Potremmo affondare le loro navi". A Teheran un deputato straccia la foto di Mattarella  . Scontro in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia, unico grande Paese europeo, alla prima riunione del Board su Gaza domani a Washington

in evidenza

Iran e Stati Uniti fanno progressi. Cauto ottimismo dopo il second round di negoziati indiretti, a Ginevra. Soprattutto Washington, però, sottolinea come ci sia ancora molta strada da fare. Le parti torneranno a vedersi, ma resta da decidere sia dove sia quando... Ma Khamenei non rinuncia alle minacce: "Potremmo affondare le loro navi". A Teheran un deputato straccia la foto di Mattarella . Scontro in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia, unico grande Paese europeo, alla prima riunione del Board su Gaza domani a Washington.

Approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, finita dopo 6 ore la prima giornata di trilaterale a Ginevra

Mondo

I negoziati Ucraina-Russia-Stati Uniti in Svizzera proseguiranno domani. La scorsa notte la...

Araghchi: "Con Usa raggiunta intesa su principi fondamentali"

Mondo

Il ministro degli Esteri di Teheran commenta il nuovo round di incontri a Ginevra: "Accordo non...

Lione, assistente Lfi tra i 9 arrestati per omicidio Quentin Deranque

Mondo

Tra i fermati per l'omicidio del 23enne nazionalista c'è anche un collaboratore...

Perù, il parlamento destituisce il presidente José Jerí

Mondo

Approvata una mozione di impeachment che lo vede accusato di traffico di influenze. Mercoledì il...

Iran, deputato strappa in aula foto di Mattarella e leader Ue

Mondo

Nell’immagine c’era anche il volto di Isabella Tovaglieri, l’europarlamentare di Busto...

Mondo: I più letti