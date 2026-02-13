Offerte Sky
Due portaerei Usa nel Golfo Persico: deterrenza o preludio alla guerra?

Luciana Grosso

Ispi
Uno scorcio della portaerei Usa Abraham Lincoln - Getty

LA USS Gerald Ford ha lasciato il Mar dei Caraibi per dirigersi verso il Medio Oriente, dove si aggiungerà alla Lincoln nel contesto di crescenti tensioni con Teheran. Donald Trump ha intensificato la pressione sui negoziati sul nucleare proponendo sospensioni in cambio di sanzioni allentate. Gli incontri diplomatici, iniziati in Oman, proseguono ma rimangono limitati. Intanto Israele critica le trattative e potrebbe spingere per un’azione militare

