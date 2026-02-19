Iran, media: "Usa in posizione per attacco". Oggi Board of Peace. LIVE

Iran, media: "Usa in posizione per eventuale attacco". Oggi Board of Peace per Gaza. LIVE
L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times. L'operazione militare congiunta Usa-Israele in Iran durerebbe settimane e sarebbe molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata dallo Stato ebraico a giugno. Oggi la prima riunione del Board su Gaza a trazione americana. A Washington per l'Italia il ministro degli Esteri Tajani, Berlino manda un funzionario
L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. Il presidente Usa sarebbe 'stufo' e sempre più vicino ad ordinare un attacco. Alti funzionari della sicurezza nazionale americana - riferiscono i media - hanno detto al presidente che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana. L'operazione militare congiunta Usa-Israele in Iran durerebbe settimane e sarebbe molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata dallo Stato ebraico a giugno. Oggi la prima riunione del Board su Gaza a trazione americana. A Washington per l'Italia il ministro degli Esteri Tajani, Berlino manda un funzionario. La Casa Bianca: “Spiacevole la decisione del Vaticano di non partecipare”.
Rubio vedrà Netanyahu in Israele il 28 febbraio
Il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in Israele il 28 febbraio. Lo riferisce un funzionario americano all'agenzia Reuters che pubblica la notizia sul suo sito. Secondo la fonte, inoltre, i principali consiglieri per la sicurezza nazionale si sono incontrati nella Situation Room per discutere dell'Iran e sono stati informati che tutte le forze Usa dispiegate in Medio Oriente dovrebbero essere in servizio entro metà marzo.
New York Times, "forze Usa in posizione per un eventuale attacco all'Iran"
L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere.
Casa Bianca: "Piccoli progressi ma ancora molte ragioni per attaccare"
La Casa Bianca ha riferito che "ci sono molte ragioni e argomentazioni a favore di un attacco contro l’Iran", all’indomani dei negoziati tra Stati Uniti e Teheran che sembrano aver prodotto pochi passi avanti verso una soluzione diplomatica. "C’è stato un piccolo progresso - ha riconosciuto la portavoce Karoline Leavitt - ma siamo ancora molto distanti su alcune questioni".
Media, "Teheran annuncia chiusura spazio aereo in vista di lanci missilistici"
L'Iran ha emesso un avviso ufficiale per la sicurezza aerea (NOTAM), avvertendo del lancio di missili pianificato in vaste aree del sud del Paese per oggi. Lo riporta Ynet News. Secondo i dati della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, lo spazio aereo nelle aree di lancio sarà chiuso al traffico tra le 6,30 e le 17,30 (ora italiana). Secondo il notiziario israeliano, l'Occidente e Israele stanno monitorando attentamente le segnalazioni, dopo che l'Iran ha condotto numerose esercitazioni nelle ultime settimane, che ieri hanno portato anche alla chiusura dello Stretto di Hormuz.