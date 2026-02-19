Iran, media: "Usa in posizione per attacco". Oggi Board of Peace. LIVE

L'esercito americano si è messo "in posizione" per un possibile attacco all'Iran. Lo riferiscono funzionari del Pentagono e della Casa Bianca al New York Times precisando che Donald Trump non ha ancora preso una decisione su come procedere. Il presidente Usa sarebbe 'stufo' e sempre più vicino ad ordinare un attacco. Alti funzionari della sicurezza nazionale americana - riferiscono i media - hanno detto al presidente che l'esercito è pronto per potenziali attacchi contro l'Iran già da sabato, ma è probabile che i tempi per qualsiasi azione vadano oltre questo fine settimana. L'operazione militare congiunta Usa-Israele in Iran durerebbe settimane e sarebbe molto più ampia rispetto alla guerra di 12 giorni guidata dallo Stato ebraico a giugno. Oggi la prima riunione del Board su Gaza a trazione americana. A Washington per l'Italia il ministro degli Esteri Tajani, Berlino manda un funzionario. La Casa Bianca: “Spiacevole la decisione del Vaticano di non partecipare”.

