L'Armada di Trump che minaccia l'Iran: cos'è e da cosa è composta

Negli ultimi giorni Washington ha rafforzato in modo significativo la propria presenza militare attorno all’Iran, dispiegando un ampio dispositivo aeronavale che Donald Trump ha descritto come "un’armada imponente". Il presidente statunitense ha accompagnato lo schieramento con minacce esplicite di un possibile intervento armato, legandolo soprattutto all’obiettivo di neutralizzare il programma nucleare iraniano più che alla repressione delle grandi proteste di metà gennaio, soffocate dal regime con una violenza senza precedenti. Il perno operativo è la portaerei Abraham Lincoln, posizionata nel mar Arabico e affiancata da unità dotate di missili Tomahawk, in grado di colpire obiettivi a grande distanza, oltre a decine di caccia pronti a entrare in azione. A questo si aggiunge il trasferimento di velivoli nelle basi mediorientali e il rafforzamento dei sistemi di difesa antiaerea, in previsione di eventuali ritorsioni contro le installazioni statunitensi nella regione, dove sono dislocati circa 40 mila soldati (USA-IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).