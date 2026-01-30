Iran: "Pasdaran terroristi? Conseguenze ricadranno sull'Ue". LIVE

Offerte Sky
Iran: "I pasdaran terroristi? Le conseguenze ricadranno sull'Ue". LIVE

live Mondo
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha condannato la designazione delle Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica da parte dell'Ue, avvertendo: "Le pericolose conseguenze di questa decisione ostile e provocatoria ricadranno direttamente sui responsabili politici europei". Trump ha assicurato di non avere alcuna voglia di attaccare l'Iran e che "sarebbe fantastico" se il regime facesse ciò che serve ad evitare un'escalation militare nella regione

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, in una dichiarazione, ha condannato la designazione delle Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica da parte dell'Ue, avvertendo: "Le pericolose conseguenze di questa decisione ostile e provocatoria ricadranno direttamente sui responsabili politici europei".

Donald Trump ha assicurato di non avere alcuna voglia di attaccare l'Iran e che "sarebbe fantastico" se il regime facesse ciò che serve a evitare un'escalation militare nella regione. Teheran, ha detto il Presidente, deve fare "due cose" per evitare un'azione militare. "Numero uno, niente nucleare. E numero due, smettere di uccidere i manifestanti". "Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle" ha aggiunto. 

Trump stesso ha confermato, infatti, che "un'imponente armata, guidata dalla portaerei Lincoln, si sta dirigendo verso l'Iran. Il tempo stringe per trovare un accordo" sul nucleare, senza il quale "il prossimo attacco sarà molto peggio" di quello sferrato a giugno, avverte il presidente Usa. "In caso di attacco reagiremo come mai prima d'ora", la replica di Teheran.

Ministro degli Esteri iraniano in Turchia per colloqui

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Istanbul dove ha in programma un colloquio con l'omologo turco, Hakan Fidan. Secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Isna, il capo della diplomazia di Teheran avrà un incontro anche con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mentre è prevista nel primo pomeriggio una conferenza stampa congiunta tra Araghchi e Fidan, riferiscono fonti nel ministero degli Esteri di Ankara. La visita di Araghchi in Turchia arriva nel contesto delle tensioni tra Teheran e Washington, dopo le proteste antigovernative in Iran e il dispiegamento militare degli Stati Uniti nelle acque del Medio Oriente. Da quando è iniziata la crisi, Ankara si è opposta all'ipotesi di un intervento militare contro la Repubblica islamica e ha invitato l'Iran a tornare a negoziare con gli Stati Uniti.

Trump e l'Iran: qual è il vero bersaglio? Tre scenari

Il Guardian ha ricostruito le prese di posizione del presidente americano sull’Iran nel solo ultimo mese, che sono passate da un’escalation all’altra senza una traiettoria riconoscibile. E allora resta da chiedersi quale sia il vero bersaglio della pressione americana. Forse l'Europa? Le spiegazioni possibili sono almeno tre.

Trump e l'Iran: qual è il vero bersaglio? Tre scenari

Trump e l'Iran: qual è il vero bersaglio? Tre scenari

Ue: "Dai ministri via libera a designare i pasdaran come terroristi"

"Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come un terrorista", ha dichiarato ai giornalisti l'Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera Kaja Kallas. Sull'Iran, "stiamo aggiungendo nuove sanzioni all'elenco"

Donald Trump ha assicurato di non avere alcuna voglia di attaccare l'Iran e che "sarebbe fantastico" se il regime facesse ciò che serve a evitare un'escalation militare nella regione. Teheran, ha detto il Presidente, deve fare "due cose" per evitare un'azione militare. "Numero uno, niente nucleare. E numero due, smettere di uccidere i manifestanti". "Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l'Iran in questo momento, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle" ha aggiunto.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, in una dichiarazione, ha condannato la designazione delle Guardie Rivoluzionarie come organizzazione terroristica da parte dell'Ue, avvertendo: "Le pericolose conseguenze di questa decisione ostile e provocatoria ricadranno direttamente sui responsabili politici europei". "L'azione irrazionale, irresponsabile e detestabile dell'Ue è stata indubbiamente intrapresa in obbedienza alle politiche egemoniche e disumane di Stati Uniti

