Iran, Teheran minaccia l’Europa. Nuove sanzioni Usa. LIVE

Iran, Teheran definisce “terroristi” gli eserciti europei. Nuove sanzioni Usa. LIVE
Il regime degli Ayatollah minaccia l'Ue: anche gli eserciti europei, come i pasdaran per i 27, sono considerati terroristi, afferma il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti, intanto, impongono nuove sanzioni a Teheran. Nel mirino il ministro dell'Interno Momeni e alcuni comandanti delle Guardie Rivoluzionarie
Torna a salire la tensione con l'Iran. Il regime degli Ayatollah minaccia l'Ue: anche gli eserciti europei, come i pasdaran per i 27, sono considerati terroristi, afferma il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti, intanto, impongono nuove sanzioni a Teheran. Nel mirino il ministro dell'Interno Momeni e alcuni comandanti delle Guardie Rivoluzionarie. Colpite anche le società di servizi finanziarie Zedcex Exhange e Zedxion Exchange. “Continueremo a colpire le reti e l'elite dell'Iran”, ha detto il segretario al Tesoro Bessent.
"Ho ribadito che l'Iran non ha mai cercato di dotarsi di armi nucleari ed è pronto ad abbracciare un accordo nucleare giusto ed equo che soddisfi i legittimi interessi del nostro popolo; questo include la garanzia di 'Nessuna Arma Nucleare' e la revoca delle sanzioni". Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, dopo aver incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. "Insieme ad altri vicini fratelli, la Turchia ha offerto i suoi buoni uffici per perseguire la pace e la stabilità nella regione. La Repubblica Islamica dell'Iran è grata per tali sforzi e li accoglie con favore", ha aggiunto. "L'Iran è sempre pronto a collaborare con gli Stati della regione per proteggere la pace e la stabilità nella nostra regione e proteggerla da aggressioni illegali". Nel tentativo di scongiurare l'escalation con gli Usa Araghchi è volato a Istanbul dopo che la Turchia di Recep Tayyip Erdogan si è offerta di mediare "per ridurre le tensioni", fino a proporre un incontro trilaterale "al massimo livello".
L'Iran è disponibile a un accordo sul suo programma nucleare, ma patto che sia equo e che contempli anche la revoca delle sanzioni., A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, in un post pubblicato su X dopo il suo incontro ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan e il ministro degli Esteri Hakan Fidan. "Nelle nostre conversazioni, ho ribadito che l'Iran non ha mai cercato di dotarsi di armi nucleari ed è pronto ad abbracciare un accordo nucleare giusto ed equo che soddisfi i legittimi interessi del nostro popolo; ciò include la garanzia di 'nessuna arma nucleare' e la revoca delle sanzioni", ha spiegato.
Usa, "non tollereremo nessuna azione non sicura nello Stretto di Hormuz"
Gli Stati Uniti hanno avvisato l'Iran che "non tollereremo azioni non sicure" nello Stretto di Hormuz, dopo che Tehran ha annunciato due giorni di esercitazioni militari in questa zona. "Qualsiasi comportamento non sicuro e non professionale nelle vicinanze di forze Usa, dei partner regionali o imbarcazioni commerciali, aumenta il rischio di collisioni, escalation e destabilizzazione", recita una dichiarazione del Comando Centrale Usa, il Centcom, responsabile delle forze in Medio Oriente, riferendosi a manovre come sorvoli sulle navi da guerra americane o anche approcci con i motoscafi veloci delle forze iraniane. "Le forze Usa hanno le forze meglio addestrate e più letali del mondo e continueranno ad operare al massimo livello di professionalità e rispettare le norme internazionale. I Guardiani della Rivoluzione iraniani devono fare la stessa cosa", conclude la dichiarazione. E' previsto per domani l'inizio dell'esercitazione delle forze iraniane nello Stretto di Hormuz.
Ministro Difesa saudita: "Se Trump non attacca l'Iran rafforza il regime"
Il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha dichiarato ieri in un briefing privato a Washington che se il presidente Trump non darà seguito alle sue minacce contro l'Iran, il regime finirà per rafforzarsi. Lo hanno riferito ad Axios quattro fonti presenti nella stanza. Si tratta di un'inversione di rotta rispetto ai discorsi pubblici sauditi che mettevano in guardia contro un'escalation e alla profonda preoccupazione espressa dal principe ereditario Mohammed bin Salman a Trump tre settimane fa.
"Fermare il massacro ora", oggi a Palermo manifestazione solidarietà
Oggi pomeriggio, alle ore 16, davanti al Teatro Massimo di Palermo, si terrà una manifestazione pubblica di solidarietà con il popolo iraniano, "vittima di una repressione sistematica e di una violenza diffusa da parte della Repubblica Islamica dell’Iran". L’iniziativa è promossa da una delegazione di studenti iraniani e cittadini iraniani residenti a Palermo, insieme a sostenitori dei diritti umani, "per rompere il silenzio internazionale su quanto sta accadendo nel Paese". "Secondo numerosi rapporti di organizzazioni internazionali indipendenti – tra cui Amnesty International, Human Rights Activists e Nazioni Unite – negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane decine di migliaia di persone sono state uccise, ferite o arrestate durante le proteste popolari. Le violazioni documentate includono l’uso sistematico della violenza contro i civili, torture, esecuzioni, repressione negli ospedali, arresti arbitrari e gravi crimini contro l’integrità fisica delle vittime", si legge in una nota. "Nel gennaio 2026 il regime iraniano ha inoltre imposto un blackout digitale per oscurare la repressione in atto e impedire la diffusione di informazioni, nel tentativo di isolare il popolo iraniano dal resto del mondo". "La manifestazione di Palermo nasce dall’urgenza di dare voce a chi non può più parlare, di chiedere la fine immediata delle violenze e di sollecitare l’Italia e l’Unione Europea ad assumere una posizione chiara e responsabile, attraverso azioni concrete: la sospensione delle esecuzioni dei prigionieri politici, l’applicazione effettiva delle sanzioni contro le strutture di potere del regime, il sostegno al diritto del popolo iraniano a decidere liberamente il proprio futuro".
Cremlino: "Putin ha ricevuto Larijani"
Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino il segretario del Supremo consiglio di sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, senza fornire ulteriori dettagli.
Gli Stati Uniti chiedono al corpo delle guardie della rivoluzione islamica che ha annunciato l'intenzione di avviare da domenica un’esercitazione navale di due giorni nello Stretto di Hormuz "di svolgere l’esercitazione navale annunciata in modo sicuro e professionale, evitando rischi inutili per la libertà di navigazione del traffico marittimo internazionale". E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Il Commando Usa ricorda che lo Stretto di Hormuz "è una via marittima internazionale e un corridoio commerciale essenziale che sostiene la prosperità economica regionale. In un giorno qualsiasi, circa 100 navi mercantili mondiali transitano attraverso questo stretto passaggio".