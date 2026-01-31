Iran, Teheran minaccia l’Europa. Nuove sanzioni Usa. LIVE

"Ho ribadito che l'Iran non ha mai cercato di dotarsi di armi nucleari ed è pronto ad abbracciare un accordo nucleare giusto ed equo che soddisfi i legittimi interessi del nostro popolo; questo include la garanzia di 'Nessuna Arma Nucleare' e la revoca delle sanzioni". Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, dopo aver incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. "Insieme ad altri vicini fratelli, la Turchia ha offerto i suoi buoni uffici per perseguire la pace e la stabilità nella regione. La Repubblica Islamica dell'Iran è grata per tali sforzi e li accoglie con favore", ha aggiunto. "L'Iran è sempre pronto a collaborare con gli Stati della regione per proteggere la pace e la stabilità nella nostra regione e proteggerla da aggressioni illegali". Nel tentativo di scongiurare l'escalation con gli Usa Araghchi è volato a Istanbul dopo che la Turchia di Recep Tayyip Erdogan si è offerta di mediare "per ridurre le tensioni", fino a proporre un incontro trilaterale "al massimo livello".