Iran, fonti israeliane: "Ucciso Erfan Soltani, simbolo della protesta"

Erfan Soltani, il giovane iraniano diventato un simbolo delle proteste in Iran, "è stato brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica". A riferirlo sono state alcune fonti, citate dall'account X del ministero degli Esteri israeliano in farsi. Arrestato durante una manifestazione con l'accusa di propaganda contro il sistema islamico e di aver agito contro la sicurezza nazionale, Soltani era stato portato in carcere a Karaj, fuori Teheran. La magistratura iraniana aveva già smentito la sua condanna a morte in una dichiarazione riportata dalla Tv di Stato, ma nelle ultime ore si è diffusa sui social la notizia che sarebbe stato ucciso. A rivelarlo è stato un parente stretto dello stesso Soltani.