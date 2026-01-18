Offerte Sky
Iran, fonti israeliane: "Ucciso Erfan Soltani, simbolo della protesta"

Mondo
©Ansa

A riferirlo sono state alcune fonti, citate dall'account X del ministero degli Esteri israeliano in farsi. Arrestato con l'accusa di propaganda contro il sistema islamico e di aver agito contro la sicurezza nazionale, Soltani è stato portato in carcere a Karaj, fuori Teheran. La magistratura iraniana aveva già smentito la sua condanna a morte, ma nelle ultime ore si è diffusa sui social la notizia che sarebbe stato ucciso

Erfan Soltani, il giovane iraniano diventato un simbolo delle proteste in Iran, "è stato brutalmente ucciso mentre era in custodia della Repubblica islamica". A riferirlo sono state alcune fonti, citate dall'account X del ministero degli Esteri israeliano in farsi. Arrestato durante una manifestazione con l'accusa di propaganda contro il sistema islamico e di aver agito contro la sicurezza nazionale, Soltani era stato portato in carcere a Karaj, fuori Teheran. La magistratura iraniana aveva già smentito la sua condanna a morte in una dichiarazione riportata dalla Tv di Stato, ma nelle ultime ore si è diffusa sui social la notizia che sarebbe stato ucciso. A rivelarlo è stato un parente stretto dello stesso Soltani.

Le indiscrezioni

L'informazione sulla presunta morte di Soltani è poi stata diffusa con un post su Instagram da Sholeh Pakravan, la madre di Reyhaneh Jabbari, una ragazza giustiziata nel 2014 per aver ucciso il suo aggressore. Non è chiaro al momento se la donna sia tuttora in Iran o all'estero.

