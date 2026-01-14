Offerte Sky
Iran, Erfan Soltani: chi è il primo manifestante condannato a morte

Mondo
©IPA/Fotogramma

Arrestato dalle autorità iraniane la scorsa settimana, il 26enne sarebbe stato condannato “con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni” dopo essere stato coinvolto nelle proteste a Teheran. La sua esecuzione è prevista per oggi

ascolta articolo

Erfan Soltani, uno dei manifestanti iraniani arrestati durante le proteste in Iran, è stato condannato a morte e, come ha confermato un suo familiare, la sua esecuzione è prevista per oggi. Arrestato dalle autorità iraniane la scorsa settimana, il 26enne sarebbe stato condannato “con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni” dopo essere stato coinvolto nelle proteste a Teheran, come ha precisato alla Bbc Persian un parente. Nel frattempo, Hengaw, il gruppo per i diritti umani con sede in Norvegia, ha dichiarato di non riuscire a contattare i familiari del manifestante iraniano. "Non ci sono ancora informazioni precise sulle sue attuali condizioni a causa della perdita di contatti e dell'impossibilità di contattare la sua famiglia”, ha scritto l'ong, ribadendo che “a causa del blocco di Internet e delle gravi restrizioni alle comunicazioni, Hengaw non è stato finora in grado di stabilire un contatto con la famiglia di Erfan Soltani".  

Chi è Erfan Soltani

Secondo le indiscrezioni, Soltani sarebbe attualmente detenuto nella prigione di Qazl-Hisar a Karaj a nord-ovest di Teheran. Secondo alcuni attivisti, il caso del 26enne si sarebbe svolto “senza il rispetto dei requisiti minimi di equità e giustizia”, con la “negazione dell'accesso a un avvocato difensore di sua scelta e altri diritti sin dal momento del suo arresto”. “Erfan è il primo manifestante a essere condannato a morte, ma non sarà l'ultimo: l'ondata di esecuzioni contro questi manifestanti è ufficialmente iniziata. Il mondo non deve rimanere in silenzio di fronte alle azioni malvagie del regime della Repubblica Islamica", ha dichiarato il Dipartimento di Stato Usa sul suo profilo X.

Amir Ali Haydari e Rubina Aminian

