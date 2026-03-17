Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo Mimmo Lucano e Ilaria Salis

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo ci saranno Mimmo Lucano e Ilaria Salis

Mondo
©Ansa

A bordo del volo decollato da Fiumicino delegazione italiana dello European Convoy for Cuba promosso da Aicec (Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba) nell'ambito della campagna "Let Cuba Breathe". Si uniranno nei prossimi giorni alla flotilla internazionale del Nuestra América Convoy to Cuba per la consegna coordinata di medicinali e beni essenziali

ascolta articolo

È decollato oggi, poco dopo le 13, dall'aeroporto di Roma Fiumicino per L'Avana, con scalo a Milano Malpensa, il volo con a bordo la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba promosso da Aicec (Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba) nell'ambito della campagna "Let Cuba Breathe". Si tratta di una missione di cooperazione civile e aiuti sanitari. "Il convoglio europeo si unirà nei giorni seguenti alla flotilla internazionale del Nuestra América Convoy to Cuba per la consegna coordinata di medicinali e beni essenziali, nell'ambito di un'iniziativa globale di solidarietà che" - spiegano gli organizzatori - "mira a contrastare gli effetti dell'assedio economico sull'isola".

Delegati provenienti da 19 Paesi

Lo European Convoy riunisce una vasta rete internazionale di solidarietà composta da delegati provenienti da 19 nazionalità - Svizzera, Italia, Inghilterra, Austria, Portogallo, Francia, Islanda, Scozia, Grecia, Spagna, Belgio, Cuba, Algeria, Irlanda, Germania, Turchia, Bulgaria, Marocco, Svezia - e da oltre 50 associazioni e gruppi di solidarietà europei e internazionali. All'iniziativa partecipano inoltre 13 organizzazioni politiche e sindacali, tra cui Cgil, Fiom, Sudd Cobas, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Avs, Potere al Popolo, Revolutionary Communist Group, Gioventù Comunista Austria, Verdi Europei e DiEM25. Prendono parte alla missione anche quattro delegazioni europarlamentari, con Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Emma Fourreau e Marc Botenga.  La mobilitazione ha già raggiunto risultati significativi: la raccolta fondi ha superato i 45mila euro, grazie al contributo di grandi organizzazioni internazionali e di oltre 700 donatori individuali. Con la delegazione partiranno inoltre 5 tonnellate di medicinali, per un valore stimato di circa 500mila euro, destinati al sistema sanitario cubano. 

Mondo: Ultime notizie

Iran, Katz conferma: "Uccisi Larijani e il comandante Soleimani". LIVE

live Mondo

"Sono stato informato dal capo di stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza...

Ucraina, il Cremlino: "Kiev apra la strada a processo di pace". LIVE

live Mondo

"Il regime di Kiev, con i suoi attacchi alle regioni russe, non fa altro che proseguire la sua...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Scrive libro per aiutare a superare un lutto, condannata per omicidio

Mondo

Kouri Richins era stata arrestata nel marzo 2023, due mesi dopo la pubblicazione del libro...

Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo Mimmo Lucano e Ilaria Salis

Mondo

A bordo del volo decollato da Fiumicino delegazione italiana dello European Convoy...

Mondo: I più letti