Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo Mimmo Lucano e Ilaria Salis

È decollato oggi, poco dopo le 13, dall'aeroporto di Roma Fiumicino per L'Avana, con scalo a Milano Malpensa, il volo con a bordo la delegazione italiana dello European Convoy for Cuba promosso da Aicec (Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Cuba) nell'ambito della campagna "Let Cuba Breathe". Si tratta di una missione di cooperazione civile e aiuti sanitari. "Il convoglio europeo si unirà nei giorni seguenti alla flotilla internazionale del Nuestra América Convoy to Cuba per la consegna coordinata di medicinali e beni essenziali, nell'ambito di un'iniziativa globale di solidarietà che" - spiegano gli organizzatori - "mira a contrastare gli effetti dell'assedio economico sull'isola".

Delegati provenienti da 19 Paesi

Lo European Convoy riunisce una vasta rete internazionale di solidarietà composta da delegati provenienti da 19 nazionalità - Svizzera, Italia, Inghilterra, Austria, Portogallo, Francia, Islanda, Scozia, Grecia, Spagna, Belgio, Cuba, Algeria, Irlanda, Germania, Turchia, Bulgaria, Marocco, Svezia - e da oltre 50 associazioni e gruppi di solidarietà europei e internazionali. All'iniziativa partecipano inoltre 13 organizzazioni politiche e sindacali, tra cui Cgil, Fiom, Sudd Cobas, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Avs, Potere al Popolo, Revolutionary Communist Group, Gioventù Comunista Austria, Verdi Europei e DiEM25. Prendono parte alla missione anche quattro delegazioni europarlamentari, con Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Emma Fourreau e Marc Botenga. La mobilitazione ha già raggiunto risultati significativi: la raccolta fondi ha superato i 45mila euro, grazie al contributo di grandi organizzazioni internazionali e di oltre 700 donatori individuali. Con la delegazione partiranno inoltre 5 tonnellate di medicinali, per un valore stimato di circa 500mila euro, destinati al sistema sanitario cubano.