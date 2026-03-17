Scrive libro per aiutare a superare un lutto, condannata per omicidio

Kouri Richins era stata arrestata nel marzo 2023, due mesi dopo la pubblicazione del libro illustrato "Are You With Me?", che, a suo dire, era stato concepito per aiutare le persone, compresi i suoi tre figli, ad affrontare la perdita di una persona cara. Nelle scorse ore è stata dichiarata colpevole di aver ucciso il marito, avvelenandolo

Durante il processo, scrive ancora la Bbc, è emerso che Richins, avrebbe accumulato milioni di dollari di debiti, stipulato polizze assicurative sulla vita del marito e intrapreso anche una relazione extraconiugale. L'accusa ha chiamato a deporre oltre 40 testimoni, tra cui la donna che ha affermato di aver venduto la droga utilizzata per uccidere il marito della 35enne, Eric Richins.

Kouri Richins, 35 anni dello Utah, autrice tra l'altro di un libro per bambini sul tema del lutto scritto dopo l'improvvisa morte del marito, è stata condannata proprio per l'omicidio di quest'ultimo. A raccontare questa incredibile storia è la Bbc . Secondo quanto emerso, infatti, un tribunale ha stabilito lunedì 16 marzo che la donna ha ucciso il marito nel marzo 2022 avvelenandolo con una bevanda contenente fentanyl.

L'eredità del marito

Richins è stata anche condannata per aver percepito fraudolentemente un indennizzo assicurativo dopo la morte del marito, avvenuta nella loro casa alle porte della località sciistica di Park City. Durante il processo, l'accusa ha sostenuto che la donna abbia creduto in maniera non corretta di poter ereditare il patrimonio del marito, del valore di oltre 4 milioni di dollari, dopo la sua morte. Le autorità hanno inoltre dichiarato che Richins, in un altro tentativo, aveva inserito del veleno in un panino preparato per il marito, quasi uccidendolo, per poi aumentare la dose fino al decesso avvenuto in seguito in un'altra circostanza. La donna si è dichiarata non colpevole di tutte le accuse che le sono state rivolte. "Voleva lasciare Eric Richins, ma non voleva lasciare i suoi soldi", ha dichiarato il procuratore della contea di Summit, Brad Bloodworth.

L'arresto ed il libro

Richins era stata arrestata nel marzo 2023, due mesi dopo la pubblicazione del libro illustrato "Are You With Me?", che, a suo dire, era stato concepito per aiutare le persone, compresi i suoi tre figli, ad affrontare la perdita di una persona cara. "Abbiamo scritto questo libro e speriamo davvero che possa offrire un po' di conforto non solo alla nostra famiglia, ovviamente, ma anche ad altre famiglie che stanno attraversando la stessa situazione", aveva dichiarato in un'intervista prima del suo arresto.