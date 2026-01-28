Il presidente Usa sul suo social Truth: “Speriamo che si siedano al tavolo delle trattative e negozino un accordo giusto. Il tempo stringe: il prossimo attacco sarà peggiore di Operazione Martello di Mezzanotte”. Il tycoon ha aggiunto che una "imponente armata" è in viaggio verso l'area mediorientale ed è in grado di "compiere rapidamente la sua missione, come in Venezuela". La risposta di Teheran all'Onu: "Pronti a reagire come mai prima d'ora" in caso di attacco americano

"Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, FATE UN ACCORDO!". A dichiararlo è stato Donald Trump in un post su Truth. "Non l'hanno fatto e c'è stata 'l'Operazione Martello di Mezzanotte' (a giugno 2025, ndr), una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo". La risposta non si è fatta attendere: come ha fatto sapere la missione di Teheran all'Onu, l'Iran è pronto a reagire "come mai prima d'ora" in caso di attacco americano.

L’Iran come il Venezuela

Nel suo post su Truth Trump ha poi proseguito: “Un'imponente Armata si sta dirigendo verso l'Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, di quella inviata in Venezuela. Come per il Venezuela, è pronta, disponibile e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario", ha scritto. La dichiarazione social segue quanto dichiarato in Iowa, dove il presidente aveva sottolineato come "a giugno, abbiamo annientato la capacità nucleare dell'Iran con l'Operazione Midnight Hammer. La gente aspettava da 22 anni per farlo... Erano a un mese circa dall'ottenere l'arma nucleare. Dovevamo farlo".

La risposta di Teheran

Non sono mancate le reazioni dall'Iran. "Non stiamo cercando una guerra, ma in caso di qualsiasi mossa o attacco stupido da parte degli Stati Uniti, siamo pronti a rispondere con decisione per difendere il nostro Paese", ha dichiarato il viceministro degli Esteri per gli Affari Legali Kazem Gharibabadi in un incontro con i media stranieri aggiungendo poi che "se l'Iran verrà attaccato, infliggeremo duri colpi agli americani, in particolare alle loro basi militari regionali". Il viceministro degli Esteri per gli Affari Legali ha poi concluso: "Non sarà una guerra solo tra Iran e Stati Uniti, ma i suoi effetti saranno così vasti e pesanti che non potranno essere controllati. Questa è una vera posizione dell'Iran, non un bluff". In queste ore, poi, non sono mancati i contatti tra Teheran e i Paesi del Golfo: come ha riportato l'agenzia iraniana Mehr, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo saudita Faisal bin Farhan, durante la quale le due parti hanno messo in guardia dalle pericolose conseguenze di un'eventuale escalation delle tensioni nella regione per la pace e la stabilità regionali. La stessa agenzia ha poi aggiunto che le crescenti minacce degli Stati Uniti di attaccare l'Iran, se il Paese non abbandona le sue attività nucleari e missilistiche, hanno spinto Araghchi e i suoi omologhi regionali, tra cui lo sceicco del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani e l'egiziano Badr Abdelatty, a tenere oggi conversazioni telefoniche separate per discutere la questione.