Gaza, Idf ammette 70mila morti nella striscia

La drammatica conta delle vittime nella Striscia di Gaza, da parte delle forze israeliane, non si discosta di molto dal bilancio fatto dal Ministero della Salute di Hamas e le persone uccise a Gaza durante il conflitto sono circa 70000. Lo riferiscono alcuni media israeliani che citano fonti dell'IDF. Hamas parla di 71667 vittime. La ripartizione è ancora in corso, non si sa esattamente quanti dei morti siano membri di Hamas e quanti invece civili uccisi dai raid (GLI AGGIORNAMENTI SU IRAN E MEDIORIENTE).
