Illinois, la devastazione del tornado su case ed edifici

Il 10 marzo un tornado ha devastato una vasta area dell’Illinois, negli USA: precisamente nella località di Kankakee, a sud di Chicago. Le riprese aeree, registrate due giorni dopo, mostrano i danni ingenti causati a case ed edifici. I venti del tornado hanno raggiunto i 240 km/h e al momento si contano due vittime.
Prossimi video
La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere
Mondo
Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut
Mondo
Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata
Mondo
Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron
Mondo
Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio
Mondo
Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo
Mondo
Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi
Mondo