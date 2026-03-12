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Illinois, la devastazione del tornado su case ed edifici

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Il 10 marzo un tornado ha devastato una vasta area dell’Illinois, negli USA: precisamente nella località di Kankakee, a sud di Chicago. Le riprese aeree, registrate due giorni dopo, mostrano i danni ingenti causati a case ed edifici. I venti del tornado hanno raggiunto i 240 km/h e al momento si contano due vittime.

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