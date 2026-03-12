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Israele, drone mostra gli effetti di un attacco iraniano

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Case distrutte, crateri nei giardini. In questo video si mostrano le riprese effettuate da un drone che sorvola l’area urbana di una zona centrale di Israele. Le immagini mostrano la devastazione conseguente ad un attacco iraniano. In ogni caso, fonti israeliane comunicano che in relazione agli ultimi attacchi non sono stati segnalati morti o feriti.

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