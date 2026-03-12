Israele, drone mostra gli effetti di un attacco iraniano

Case distrutte, crateri nei giardini. In questo video si mostrano le riprese effettuate da un drone che sorvola l’area urbana di una zona centrale di Israele. Le immagini mostrano la devastazione conseguente ad un attacco iraniano. In ogni caso, fonti israeliane comunicano che in relazione agli ultimi attacchi non sono stati segnalati morti o feriti.
Prossimi video
La risposta dell'Iran agli Usa non si fa attendere
Mondo
Continuano i raid sul Libano, le voci da Beirut
Mondo
Caracas, bandiera Usa torna a sventolare all'ambasciata
Mondo
Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron
Mondo
Sky Tg25, la guerra in Iran tra regime e petrolio
Mondo
Raid israeliano nel cuore di Beirut, colpito un palazzo
Mondo
Tempesta di sabbia a Gaza, distrutti campi profughi
Mondo