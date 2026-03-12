Sky Cube 12/03 - Iran, cosa rischiano i militari italiani?

Un drone ha colpito la base italiana a Erbil, nel nord dell’Iraq. Il punto sui nostri contingenti in Medioriente e la sicurezza italiana. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Simona Vasta.
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