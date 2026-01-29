Gli Stati Uniti intendono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente, secondo fonti di stampa Usa. E stando a quanto riferito da funzionari americani e europei gli Stati Uniti avrebbero posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen