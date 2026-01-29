Gli Stati Uniti intendono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente, secondo fonti di stampa Usa. E stando a quanto riferito da funzionari americani e europei gli Stati Uniti avrebbero posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen
in evidenza
“Un'imponente armata”, guidata dalla portaerei Lincoln, si sta dirigendo verso l'Iran. “Il tempo stringe per trovare un accordo sul nucleare”, senza il quale 'il prossimo attacco sarà molto peggio' di quello sferrato a giugno, avverte il presidente Usa. Trump non ha fornito dettagli specifici sull'accordo richiesto ma funzionari statunitensi ed europei affermano che, durante i colloqui, gli Stati Uniti hanno posto tre richieste agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen.
Anche la Cina si inserisce nel dibattito e mette in guardia contro qualsiasi 'avventurismo militare', ma anche il cancelliere tedesco Merz avverte: 'Usando il terrore, il regime ha i giorni contati'.
L'Ue intanto prepara un pacchetto di nuove sanzioni contro l'Iran, ma restano diversi nodi da sciogliere a partire dalla mancanza di consenso sulla designazione dei Pasdaran come organizzazione terroristica.
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Iran: colloqui con Arabia Saudita, Qatar e Turchia
Il Ministero degli Esteri egiziano ha affermato che il ministro Badr Abdelatty ha parlato con il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e separatamente con l'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, per "lavorare per raggiungere la calma, al fine di evitare che la regione scivoli in nuovi cicli di instabilità"
Media, Usa pronti a schierare sistema di difesa Thaad in Medio Oriente
Gli Stati Uniti intendono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente. Lo afferma Cnn citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti si starebbero preparando a una possibile contro l'Iran ma nulla è ancora stato deciso