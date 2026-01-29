Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, Trump: “Il tempo stringe”. Bruxelles prepara nuove sanzioni. LIVE

live Mondo

Gli Stati Uniti intendono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente, secondo fonti di stampa Usa. E stando a quanto riferito da funzionari americani e europei gli Stati Uniti avrebbero posto tre richieste chiave agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen

in evidenza

“Un'imponente armata”, guidata dalla portaerei Lincoln, si sta dirigendo verso l'Iran. “Il tempo stringe per trovare un accordo sul nucleare”, senza il quale 'il prossimo attacco sarà molto peggio' di quello sferrato a giugno, avverte il presidente Usa. Trump non ha fornito dettagli specifici sull'accordo richiesto ma funzionari statunitensi ed europei affermano che, durante i colloqui, gli Stati Uniti hanno posto tre richieste agli iraniani: la fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e smaltimento delle attuali scorte, limiti alla gittata e al numero dei missili balistici e la fine di ogni sostegno ad Hamas, Hezbollah e agli Houthi che operano in Yemen.

Anche la Cina si inserisce nel dibattito e mette in guardia contro qualsiasi 'avventurismo militare', ma anche il cancelliere tedesco Merz avverte: 'Usando il terrore, il regime ha i giorni contati'.

L'Ue intanto prepara un pacchetto di nuove sanzioni contro l'Iran, ma restano diversi nodi da sciogliere a partire dalla mancanza di consenso sulla designazione dei Pasdaran come organizzazione terroristica.

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Iran: colloqui con Arabia Saudita, Qatar e Turchia

Il Ministero degli Esteri egiziano ha affermato che il ministro Badr Abdelatty ha parlato con il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e separatamente con l'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, per "lavorare per raggiungere la calma, al fine di evitare che la regione scivoli in nuovi cicli di instabilità"

Media, Usa pronti a schierare sistema di difesa Thaad in Medio Oriente

Gli Stati Uniti intendono schierare uno o più sistemi di difesa missilistica Thaad in Medio Oriente. Lo afferma Cnn citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti si starebbero preparando a una possibile contro l'Iran ma nulla è ancora stato deciso

Mondo: Ultime notizie

Cremlino: "Se Zelensky è pronto venga a Mosca a incontrare Putin"

Mondo

Zelensky è pronto a incontrare Putin per discutere la questione dei territori e della centrale...

Minneapolis, sospesi gli agenti che hanno sparato a Pretti

Mondo

Lo ha reso noto la portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin. Gli...

Colombia, trovato l'aereo disperso: morte le 15 persone a bordo

Mondo

L'aereo Beechcraft 1900 della compagnia statale colombiana Satena era scomparso mentre operava la...

Trump: “Iran negozi”. Teheran: se attaccati reagiremo “come mai prima”

Mondo

Il presidente Usa sul suo social Truth: “Speriamo che si siedano al tavolo delle trattative e...

L'ayatollah Khamenei e Donald Trump

Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comune

Mondo

Avviato un procedimento penale contro uno degli ex responsabili della sicurezza di Crans-Montana....

Mondo: I più letti