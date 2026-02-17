Offerte Sky
Iran, deputato strappa foto di Mattarella e leader Ue. Tajani: "Convocato ambasciatore"

Mondo

Nell’immagine c’era anche il volto di Isabella Tovaglieri, l’europarlamentare di Busto Arsizio che, qualche giorno fa, nell’emiciclo di Strasburgo aveva espresso opinioni contro il regime di Teheran subendo poi minacce di morte

Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato una foto con diversi leader occidentali tra i quali il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "È successo un fatto increscioso a Teheran - ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in commissione in Senato. Un parlamentare iraniano nella sede del Parlamento ha strappato la foto del presidente Mattarella a cui va la nostra solidarietà e per questo ho deciso convocare l'ambasciatore iraniano e avere chiarimenti perché strappare, da parte di un deputato, la fotografia del presidente della Repubblica è un atto ostile nei nostri confronti". La protesta simbolica riaccende dunque lo scontro politico tra Teheran e l’Unione europea.

Il gesto

"Khamenei è una grande benedizione e i suoi nemici sono maledetti!” ha detto il deputato Zarei intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso da Memri tv e diffuso sui social da Iran International, si vede l’uomo strappare un foglio con i volti di Sergio Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente del parlamento europeo Roberta Metsola e di Re Felipe di Spagna. Nell’immagine compariva anche il volto di Isabella Tovaglieri, l’europarlamentare di Busto Arsizio che, qualche giorno fa, nell’emiciclo di Strasburgo aveva espresso opinioni contro il regime di Teheran subendo poi minacce di morte. Nel suo intervento, Zarei ha pronunciato parole durissime contro l’Occidente: "L'Europa è la patria del fascismo e del nazismo. Il corrotto (Donald) Trump ha abbandonato l'Europa, così come l'Iran puro e rivoluzionario". E ancora: "L'Europa corrotta e il Parlamento europeo corrotto volevano scodinzolare davanti a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema". 

Solidarietà bipartisan

"Nel condannare il grave gesto del deputato iraniano Mojtaba Zarei, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la convinta e affettuosa solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica" dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato. "E' forte lo sdegno per l'irricevibile attacco del regime alle democrazie occidentali e ai loro leader ed esponenti" afferma il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Un gesto inaccettabile. Nell'immagine di Sergio Mattarella si rispecchia e si riconosce l'intera comunità nazionale, rappresenta la nostra Repubblica, democratica, fondata sulla Costituzione e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo" dichiara Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico. "Quanto accaduto è un episodio gravissimo e inaccettabile, un oltraggio al Capo dello Stato, ai nostri valori e al nostro Paese" sottolinea la senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini. 

