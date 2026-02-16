Usa-Iran, domani a Ginevra nuovi colloqui sul nucleare. LIVE

A dicembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato al primo ministro Netanyahu che avrebbe sostenuto gli attacchi israeliani contro il programma missilistico balistico iraniano se gli Stati Uniti e l'Iran non avessero raggiunto un accordo: lo ha affermato, secondo il Times of Israel, la Cbs News, citando due fonti a conoscenza della questione. L'emittente statunitense ha riferito che le discussioni su un simile attacco, circa otto mesi dopo la guerra tra Israele e Iran durata 12 giorni a giugno, sono in corso. Durante la guerra dello scorso anno, gli Stati Uniti si sono uniti agli attacchi israeliani contro gli impianti nucleari iraniani. Questa volta, il ruolo americano in un attacco israeliano comporterebbe l'assistenza ai jet per il rifornimento in volo o l'assistenza a Israele per ottenere il permesso di sorvolare i Paesi vicini, ha riportato la Cbs. Diversi paesi hanno dichiarato che non permetterebbero che il loro spazio aereo venisse utilizzato per un attacco all'Iran. La notizia è arrivata mentre il ministro degli Esteri iraniano partiva per Ginevra, in vista di un secondo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, e mentre Netanyahu esprimeva scetticismo sul successo dei negoziati.