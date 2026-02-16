Usa-Iran, domani a Ginevra nuovi colloqui sul nucleare. LIVE

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Ginevra in vista dei colloqui in programma con gli Usa sul programma nucleare di Teheran. La delegazione americana sarà guidata dall'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dal consigliere Jared Kushner. A dicembre scorso Trump aveva dichiarato a Netanyahu che avrebbe sostenuto gli attacchi israeliani contro il programma missilistico balistico iraniano se gli Stati Uniti e l'Iran non avessero raggiunto un accordo. Lo ha riferito la Cbs News
in evidenza
Usa-Iran, martedì nuovo round di colloqui su nucleare. VIDEO
Iran, Araghchi arrivato a Ginevra per colloqui con gli Usa
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Ginevra per l'inizio di un nuovo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare iraniano. Lo ha riferito oggi la televisione di Stato iraniana. Questo nuovo round di colloqui "indiretti" dovrebbe iniziare domani, secondo Teheran, dopo che Iran e Stati Uniti hanno ripreso il dialogo all'inizio di febbraio in Oman, nonostante le minacce di un intervento militare statunitense. "Il ministro degli Esteri è arrivato a Ginevra a capo di una delegazione diplomatica e di esperti per partecipare al secondo round di negoziati sul nucleare", ha annunciato la televisione di Stato iraniana su Telegram. Incontrerà anche i suoi omologhi svizzeri e omaniti, nonché il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, secondo quanto riportato dal suo ministero e dalla televisione di Stato. Nel frattempo, la Casa Bianca ha confermato ieri sera che il suo inviato Steve Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, si recheranno a Ginevra questa settimana per i colloqui.
Media: "Trump assicurò a Netanyahu sostegno in attacchi di Israele all'Iran"
A dicembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato al primo ministro Netanyahu che avrebbe sostenuto gli attacchi israeliani contro il programma missilistico balistico iraniano se gli Stati Uniti e l'Iran non avessero raggiunto un accordo: lo ha affermato, secondo il Times of Israel, la Cbs News, citando due fonti a conoscenza della questione. L'emittente statunitense ha riferito che le discussioni su un simile attacco, circa otto mesi dopo la guerra tra Israele e Iran durata 12 giorni a giugno, sono in corso. Durante la guerra dello scorso anno, gli Stati Uniti si sono uniti agli attacchi israeliani contro gli impianti nucleari iraniani. Questa volta, il ruolo americano in un attacco israeliano comporterebbe l'assistenza ai jet per il rifornimento in volo o l'assistenza a Israele per ottenere il permesso di sorvolare i Paesi vicini, ha riportato la Cbs. Diversi paesi hanno dichiarato che non permetterebbero che il loro spazio aereo venisse utilizzato per un attacco all'Iran. La notizia è arrivata mentre il ministro degli Esteri iraniano partiva per Ginevra, in vista di un secondo round di colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, e mentre Netanyahu esprimeva scetticismo sul successo dei negoziati.