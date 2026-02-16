Trovata morta in Grecia Dana Eden, produttrice della serie tv Teheran

Aveva 52 anni ed è stata trovata senza vita da suo fratello nella camera d’albergo ad Atene dove alloggiava per lavoro dal 4 febbraio. Si indaga sulle cause del decesso ascolta articolo

Dana Eden, ideatrice e produttrice israeliana della serie “Teheran”, è stata trovata morta nella sua camera d’hotel ad Atene in Grecia, dove si trovava per girare la quarta stagione della fiction. Aveva 52 anni. A riportarlo, diversi media israeliani, tra cui Haaretz e Time of Israel. "Negli ultimi giorni, la quarta stagione della serie è stata girata in Grecia, una produzione complessa e significativa, che Dana si è recata a supervisionare da vicino", si legge nella dichiarazione della rete Kan.

Cosa è successo Secondo quanto riportato dai media israeliani, Eden è stata trovata senza vita domenica 15 febbraio da suo fratello che, non riuscendo a contattarla al telefono, l'ha raggiunta in hotel dove ha trovato il corpo senza vita. Non c'è stato nulla da fare. Le autorità locali indagano sulla dinamica della morte della produttrice. È stato disposto un ordine di autopsia per stabilire le cause del decesso. Gli inquirenti stanno raccogliendo filmati delle telecamere di sicurezza e testimonianze del personale dell'hotel. Notiziari greci, come Ta Nea, Documento e Proto Tema, hanno riferito che sono stati trovati lividi sul collo e sugli arti e che nella stanza sono state trovate delle pillole. Al momento non si esclude alcuna pista ma, sottolinea la casa di produzione di Eden, le notizie che circolano sul web risultano infondate in merito al coinvolgimento dell'Iran.