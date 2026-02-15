Medioriente, Al-Jazeera: uccisi nella notte 8 palestinesi a Gaza. LIVE

Le forze israeliane hanno ucciso almeno otto palestinesi in nuovi attacchi a Gaza, secondo fonti mediche: è quanto scrive Al-Jazeera che parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". La Svizzera ha reso noto che l'Oman ospiterà i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra la prossima settimana, con Washington che spinge Teheran a raggiungere un accordo per limitare il suo programma nucleare
in evidenza
Le forze israeliane hanno ucciso almeno otto palestinesi in nuovi attacchi a Gaza, secondo fonti mediche: è quanto scrive Al-Jazeera che parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". Secondo quanto riferito dalla tv israeliana Channel 12, il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno concordato (durante il loro incontro alla Casa Bianca nei giorni scorsi) che parallelamente ai negoziati con l'Iran e ai preparativi per un'azione militare, gli Stati Uniti aumenteranno la pressione economica e politica su Teheran. La Svizzera ha reso noto che l'Oman ospiterà i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra la prossima settimana, con Washington che spinge Teheran a raggiungere un accordo per limitare il suo programma nucleare.
Approfondimenti:
- Proteste Iran, regime: "Manifestanti rischiano la pena di morte"
- Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo
- Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa
- Proteste Iran, Reza Pahlavi si dice “pronto a tornare”. Chi è l’erede dello scià deposto
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Media, Mosca pronta a mediare su richiesta Teheran-Tel Aviv
L'ambasciatore russo in Israele, Anatoly Viktorov, ha confermato che la Russia ha tenuto contatti diplomatici il mese scorso con Israele e Iran, su richiesta di entrambi i paesi, nel tentativo di prevenire uno scontro militare. Lo riferisce il sito web Ynetnews in un'intervista all'ambasciatore russo in Israele, Anatoly Viktorov, secondo cui Mosca è pronta a offrire i propri "buoni servizi, senza imporli". "Quando gli Stati Uniti e l'Iran raggiungeranno un accordo - ha chiarito - Mosca sara' pronta ad assistere le parti nell'attuazione". Il diplomatico ha anche confermato che il Cremlino e' stato coinvolto il mese scorso, su richiesta di Israele e Iran, negli sforzi per ridurre le tensioni. Gli eventi recenti "non hanno contribuito alle relazioni con Israele", ma - ha aggiunto - "esiste una solida base". In merito ai negoziati tra Iran e Stati Uniti, Viktorov ha sottolineato che "rimaniamo impegnati a trovare una soluzione politica e diplomatica ai conflitti".
Al-Jazeera, uccisi nella notte 8 palestinesi a Gaza
Le forze israeliane hanno ucciso almeno otto palestinesi in nuovi attacchi a Gaza, secondo fonti mediche: è quanto scrive Al-Jazeera che parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". Quattro delle vittime sono state uccise nella città meridionale di Khan Younis, ha riferito una fonte dell'ospedale Nasser. L'attacco è avvenuto oltre la cosiddetta 'Linea Gialla'. Gli altri 4 sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno attaccato una tenda per sfollati nella zona di al-Faluja, nel nord di Gaza, ha riferito una fonte dell'ospedale al-Shifa. Non ci sono stati commenti immediati di Israele. Il Times of Israel specifica che si è trattato di "attacchi aerei nella Striscia" e conferma che non ci sono commenti immediati da parte dell'Idf, ma sottolinea che gli attacchi sono avvenuti dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l'esercito ha definito una "palese violazione" del cessate il fuoco.
Svizzera, negoziati sull'Iran a Ginevra sotto l'egida dell'Oman
La Svizzera ha reso noto che l'Oman ospiterà i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra la prossima settimana, con Washington che spinge Teheran a raggiungere un accordo per limitare il suo programma nucleare. "La Svizzera è sempre pronta a offrire i suoi buoni uffici per facilitare il dialogo tra Stati Uniti e Iran", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri. "L'Oman ospiterà i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra la prossima settimana. La Svizzera accoglie con favore e sostiene questi colloqui".