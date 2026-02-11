3/16 ©Getty

Nato in una famiglia benestante di lontana origine olandese, James Van Der Beek è cresciuto tra sport e spettacolo. Il padre Jim Van Der Beek era un giocatore di baseball professionista che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, mentre la madre Melinda Van Der Beek era una ballerina di Broadway. Giovanissimo, nel 1986, aveva lavorato al doppiaggio di Laputa - Castello nel cielo, dando la voce al protagonista maschile Pazu. A tredici anni aveva già calcato il palcoscenico interpretando Danny Zuko nella produzione teatrale di Grease nella sua città natale.

James Van Der Beek mette all'asta i cimeli di Dawson's Creek per pagare le cure del cancro