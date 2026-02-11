Offerte Sky
Addio a James Van Der Beek: film, serie e vita privata della star di Dawson's Creek. FOTO

La scomparsa di James Van Der Beek rappresenta la perdita di un volto simbolo per un’intera generazione. Nato a Cheshire nel 1977, l’attore statunitense è deceduto l’11 febbraio 2025. La notizia ha scosso il panorama dello spettacolo internazionale: a soli 48 anni si spegne l’interprete di Dawson Leery in Dawson’s Creek, il giovane idealista con l’ambizione di diventare regista. Con la sua morte si conclude una pagina della televisione degli anni Novanta. Ripercorriamone vita e carriera

Di Camilla Sernagiotto

 

