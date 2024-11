James Van Der Beek e il tumore: "Anno difficile e ne sono grato"

“È stato un anno difficile...e ne sono grato”. Il Giorno del Ringraziamento, James Van Der Beek ha pubblicato su Instagram una foto della sua “armata bionda”, la moglie Kimberly Van Der Beek e i sei figli. All’inizio del mese, la star di Dawson’s Creek aveva rivelato di avere un tumore al colon retto. “Per il gigantesco reindirizzamento della vita che il cancro ha posto sul mio cammino. Per il dono di sapere cosa si prova ad avere amici che arrivano a un livello così profondo, e in modi che non avrei mai potuto chiedere se non avessi vissuto tutto ciò”.