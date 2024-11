James Van Der Beek a PEOPLE: "Mi è stato diagnosticato un cancro"

James Van Der Beek ha un tumore al colon-retto. "Ho affrontato questa diagnosi in privato, con il supporto della mia incredibile famiglia", ha raccontato l'attore 47enne, indimenticato volto di Dawson's Creek, in un'intervista esclusiva a PEOPLE. "C'è motivo di essere ottimisti e mi sento bene", ha poi aggiunto.

Come sta James Van Der Beek

Nonostante la diagnosi, e le cure che ne sono conseguite, James Van Der Beek ha continuato a lavorare. Di recente è apparso in un episodio di Walker, presto sarà protagonista di Sidelined: The QB and Me. E, a dicembre, apparirà in The Real Full Monty, uno speciale di due ore in cui diverse celebrity maschili si spoglieranno per sensibilizzare l'opinione pubbica in merito alla prevezione e alla ricerca sul cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

Tuttavia, la maggior parte del tempo James l'ha trascorso con la sua grande famiglia: la moglie Kimberly Van Der Beek e i loro sei figli (Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremih).

A giugno, tutti insieme si sono regalati un viaggio memorabile in Egitto. In un post su Instagram, l'attore ha commentato: "Egitto... Nonostante conosca moltissime parole, Wow è quella che ho pronunciato più spesso. Ci è stata regalata un'esperienza magica, un'esperienza che sto ancora elaborando, e che potrebbe durare per il resto della mia vita".